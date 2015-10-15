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    Украина не обращалась к Минэнерго РФ по поводу проблем с поставками угля

    (обновлено: )133
    Ранее в четверг замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Мартыненков заявил, что Россия блокирует поставки своего угля в Украину.
    Уголь
    AP Photo/Mstyslav Chernov

    МОСКВА, 15 окт — РИА Новости/Прайм. Украина не обращалась к Минэнерго РФ по поводу проблем с поставками угля, сообщил журналистам заместитель главы ведомства Анатолий Яновский.

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    "Нет", — ответил Яновский на вопрос, поступали ли в Минэнерго обращения Украины с информацией о проблемах с поставками угля из РФ.

    Ранее в четверг замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Мартыненков заявил, что Россия блокирует поставки своего угля в Украину. По его словам, "информации, что будут поставки из РФ, нет". В свою очередь премьер Украины Арсений Яценюк добавил, что на сегодня план накопления угля на украинских складах в рамках подготовки к отопительному сезону недовыполнен на 1 миллион тонн угля.

    "Если они хотят покупать (уголь у российских компаний — ред.) — никто не запрещает. Но если они не покупают, то у них будут перебои", — пояснил Яновский.

    "Это касается также и газа. Они хотят газ, но они не покупают", — добавил он.

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