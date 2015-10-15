наверх
10.03.201803:15
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Минэнерго Украины: РФ блокирует поставки угля

    Тема:

    Энергетика Украины в режиме ЧП. (285)

    (обновлено: )111770
    Премьер Арсений Яценюк добавил, что на сегодня план накопления угля на украинских складах в рамках подготовки к отопительному сезону недовыполнен на 1 миллион тонн угля.
    Уголь
    Flickr.com/oatsy40/

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Мартыненков заявил, что Россия блокирует поставки своего угля в Украину.

    "Поставки угля из РФ продолжаются блокировать Российской Федерацией. Информации, что будут поставки из РФ, нет", — сказал Мартыненков в четверг в ходе антикризисного энергетического штаба.

    В свою очередь премьер Арсений Яценюк добавил, что на сегодня план накопления угля на украинских складах в рамках подготовки к отопительному сезону недовыполнен на 1 миллион тонн угля.

    Читайте также: Луганск сегодня: высокие цены, жесткая рука ЛНР и страх коррупции

    Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин сообщил, что Украина подписала контракты о поставках угля с РФ и ЮАР, но поставки осуществляются пока лишь с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине