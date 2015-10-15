Минэнерго Украины: РФ блокирует поставки угля

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Мартыненков заявил, что Россия блокирует поставки своего угля в Украину.

"Поставки угля из РФ продолжаются блокировать Российской Федерацией. Информации, что будут поставки из РФ, нет", — сказал Мартыненков в четверг в ходе антикризисного энергетического штаба.

В свою очередь премьер Арсений Яценюк добавил, что на сегодня план накопления угля на украинских складах в рамках подготовки к отопительному сезону недовыполнен на 1 миллион тонн угля.

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Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин сообщил, что Украина подписала контракты о поставках угля с РФ и ЮАР, но поставки осуществляются пока лишь с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.