наверх
10.03.201802:13
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Россия

    Диалог парламентариев РФ и Украины прошел на семинаре ПА ОБСЕ

    (обновлено: )57111
    По словам Ковалева, семинар прошел по приглашению Бундестага и парламентариев из Швейцарии, Франции и Черногории. В нем приняли участие члены парламентских делегаций Парламентской Ассамблеи ОБСЕ России и Украины.
    Украина, РФ, ОБСЕ
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Между российскими и украинскими парламентариями в ходе семинара Парламентской ассамблеи ОБСЕ состоялся диалог, который может стать шагом к возможной встрече контактной группы по Украине в мае этого года, сообщил РИА Новости в субботу по телефону глава делегации РФ в ассамблее Николай Ковалев.

    Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттел, премьер-министр Португалии Педро Пассос Коэльо, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на саммите ЕС в Брюсселе
    Associated Press Francois Mori
    Саммит ЕС: продление санкций против РФ и создание Энергетического союза

    По словам Ковалева, семинар прошел по приглашению Бундестага и парламентариев из Швейцарии, Франции и Черногории. В нем приняли участие члены парламентских делегаций Парламентской Ассамблеи ОБСЕ России и Украины.

    "Да. Мы оцениваем как нормальный диалог, и по сути дела эта реализация тех инициатив, которые высказал Сергей Евгеньевич Нарышкин — председатель нашей Думы по организации работы контактной группы Россия-Украина", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос состоялся ли у российской стороны контакт с украинскими коллегами.

    Ковалев добавил, что данная встреча важна и является шагом к встрече контактной группы по Украине.

    "Представители делегаций встретились, теперь я думаю, что надо вести речь о разговоре и встрече руководителей парламентов двух стран и членов этой контактной группы, которая пока никак не начнет работу, но не по российской вине", — пояснил Ковалев.

    "Именно на площадке Парламентской ассамблеи ОБСЕ, возможно, все-таки состоится майская встреча. Я знаю, что Сергей Евгеньевич Нарышкин неоднократно высказывал пожелание ускорить этот процесс, но в любом случае, конечно, состоится разговор и продолжится уже в июле на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ", — заключил депутат.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине