Диалог парламентариев РФ и Украины прошел на семинаре ПА ОБСЕ

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Между российскими и украинскими парламентариями в ходе семинара Парламентской ассамблеи ОБСЕ состоялся диалог, который может стать шагом к возможной встрече контактной группы по Украине в мае этого года, сообщил РИА Новости в субботу по телефону глава делегации РФ в ассамблее Николай Ковалев.

По словам Ковалева, семинар прошел по приглашению Бундестага и парламентариев из Швейцарии, Франции и Черногории. В нем приняли участие члены парламентских делегаций Парламентской Ассамблеи ОБСЕ России и Украины.

"Да. Мы оцениваем как нормальный диалог, и по сути дела эта реализация тех инициатив, которые высказал Сергей Евгеньевич Нарышкин — председатель нашей Думы по организации работы контактной группы Россия-Украина", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос состоялся ли у российской стороны контакт с украинскими коллегами.

Ковалев добавил, что данная встреча важна и является шагом к встрече контактной группы по Украине.

"Представители делегаций встретились, теперь я думаю, что надо вести речь о разговоре и встрече руководителей парламентов двух стран и членов этой контактной группы, которая пока никак не начнет работу, но не по российской вине", — пояснил Ковалев.

"Именно на площадке Парламентской ассамблеи ОБСЕ, возможно, все-таки состоится майская встреча. Я знаю, что Сергей Евгеньевич Нарышкин неоднократно высказывал пожелание ускорить этот процесс, но в любом случае, конечно, состоится разговор и продолжится уже в июле на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ", — заключил депутат.