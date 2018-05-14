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    Политика

    Озвучена зарплата Луценко за апрель

    (обновлено: )15601
    После удержания налогов и сборов генеральный прокурор Юрий Луценко за апрель получил 80 606 гривен заработной платы.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за апрель сократилась на 43 тыс гривен и составила 100 132 гривны.

    Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Украинских новостей.

    Оклад Луценко составил 37 тыс. гривен.

    Зарплата указана с учетом надбавок, доплат, премии.

    После удержания налогов и сборов Луценко получил 80 606 гривен.

    ukranews.com
    Ответ ГПУ на запрос по зарплате Луценко

    Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины увеличил оклады мэрам городов и председателям областных советов. 

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