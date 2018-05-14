Озвучена зарплата Луценко за апрель

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за апрель сократилась на 43 тыс гривен и составила 100 132 гривны.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Украинских новостей.

Оклад Луценко составил 37 тыс. гривен.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат, премии.

После удержания налогов и сборов Луценко получил 80 606 гривен.

ukranews.com Ответ ГПУ на запрос по зарплате Луценко

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины увеличил оклады мэрам городов и председателям областных советов.