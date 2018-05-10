Кабмин увеличил зарплаты мэрам городов

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Кабинет Министров Украины увеличил оклады мэрам городов и председателям областных советов. Соответствующее решение принято на заседании правительства в четверг без обсуждения, сообщает "Укринформ".

Как отмечается в проекте постановления, должностной оклад мэру Киева и председателям областных советов установлен в размере 15,4 тыс. грн; первому заместителю мэра Киева и заместителям председателей облсоветов установлен оклад в размере 13,8 тыс. грн.

Мэры городов с населением более 1 млн человек будут получать по 12,2 тыс. грн.

Кроме того, мэрам других городов, в зависимости от их группы, подняли оклады до 9,8 тыс. грн — 11,9 тыс. грн.

Напомним, по данным Госстата, средняя заработная плата в Украине в марте составила 8 382 гривны в месяц.