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    Экономика

    Кабмин увеличил зарплаты мэрам городов

    (обновлено: )8202
    Согласно проекту постановления, должностной оклад мэру Киева и председателям областных советов установлен в размере 15,4 тыс. грн; первому заместителю мэра Киева установлен оклад в размере 13,8 тыс. грн.
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    УНИАН

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Кабинет Министров Украины увеличил оклады мэрам городов и председателям областных советов. Соответствующее решение принято на заседании правительства в четверг без обсуждения, сообщает "Укринформ".

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    Как отмечается в проекте постановления, должностной оклад мэру Киева и председателям областных советов установлен в размере 15,4 тыс. грн; первому заместителю мэра Киева и заместителям председателей облсоветов установлен оклад в размере 13,8 тыс. грн.

    Мэры городов с населением более 1 млн человек будут получать по 12,2 тыс. грн.

    Кроме того, мэрам других городов, в зависимости от их группы, подняли оклады до 9,8 тыс. грн — 11,9 тыс. грн.

    Напомним, по данным Госстата, средняя заработная плата в Украине в марте составила 8 382 гривны в месяц.

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