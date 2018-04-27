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    У "помощника" Холодницкого проходит обыск по делу о вымогательстве $2 млн - СМИ

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    (обновлено: )15710
    Департамент по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры проводит обыск у некого Богдана Якимца в рамках уголовного производства по факту вымогательства 2 млн долларов.
    Назар Холодницкий
    УНИАН

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. У Богдана Якимца, которого называют "неформальным помощником" главы САП Назара Холодницкого проводят обыск по делу о вымогательстве 2 млн долларов. Эту информацию в пятницу, 27 апреля, агентству "УНН" подтвердил руководитель департамента Владимир Гуцуляк.

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    Сообщается, что департамент по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры проводит обыск у некого Богдана Якимца в рамках уголовного производства по факту вымогательства 2 млн долларов у бывшего главы харьковской налоговой Станислава Денисюка.

    Информацию об обыске утром распространило агентство ZIK со ссылкой на источники.

    Ранее СМИ сообщили о задержании на взятке главы аппарата и одного из судей Подольского районного суда Киева. Оба сотрудника суда были задержаны непосредственно во время получения взятки в сумме 10 тысяч долларов за принятие позитивного решения в одном из дел, рассматриваемых в Подольском суде.

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