У "помощника" Холодницкого проходит обыск по делу о вымогательстве $2 млн - СМИ

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. У Богдана Якимца, которого называют "неформальным помощником" главы САП Назара Холодницкого проводят обыск по делу о вымогательстве 2 млн долларов. Эту информацию в пятницу, 27 апреля, агентству "УНН" подтвердил руководитель департамента Владимир Гуцуляк.

Сообщается, что департамент по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры проводит обыск у некого Богдана Якимца в рамках уголовного производства по факту вымогательства 2 млн долларов у бывшего главы харьковской налоговой Станислава Денисюка.

Информацию об обыске утром распространило агентство ZIK со ссылкой на источники.

Ранее СМИ сообщили о задержании на взятке главы аппарата и одного из судей Подольского районного суда Киева. Оба сотрудника суда были задержаны непосредственно во время получения взятки в сумме 10 тысяч долларов за принятие позитивного решения в одном из дел, рассматриваемых в Подольском суде.