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    Общество

    Холодные ночи. Что ждет украинцев на выходных

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    Отметим, что в Киеве в субботу ожидается переменная облачность без осадков. Ночью +5...+7, днем +18...+20. В воскресенье в столице синоптики также обещают погоду без осадков.
    Ночь в Киеве. Архивное фото
    Олег Стельмах/elektraua.info

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. На выходных, 28 и 29 апреля, в Украине обещают сухую погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +17…+27, ночью обещают +4…+12. Об этом говорит прогноз погоды Укргидрометцентра.

    Сегодня ночью температура в западных и северных областях +2…+7 тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0…-3. На остальной территории +5…+10, днем +16…21. В западных и южных областях местами до +22…25.

    В Киеве в субботу переменная облачность без осадков. Ночью +5…+7, днем +18…+20.

    Погода на 28 апреля в Украине

    В воскресенье, 29 апреля, синоптики также обещают погоду без осадков.

    Ночью +7…+12, днем +21…27. В западных областях местам до +29. На востоке страны и севере Левобережья ночью +4…+9, днем +19…+24.

    В Киеве 29 апреля без осадков. Температура ночью +10…+12, днем +23…+25.

    В воскресенье, 29 апреля, синоптики также обещают погоду без осадков.

    Ночью +7…+12, днем +21…27. В западных областях местам до +29. На востоке страны и севере Левобережья ночью +4…+9, днем +19…+24.

    Погода на 29 апреля в Украине

    В Киеве 29 апреля без осадков. Температура ночью +10…+12, днем +23…+25.

    Ранее стало известно, какая погода ждет украинцев на майские праздники.

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