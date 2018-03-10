НАТО дала Украине статус страны-аспиранта

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КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина.

НАТО официально признала стремление Украины получить полноценное членство в Альянсе. В связи с этим НАТО предоставило Украине статус страны-аспиранта, говорится на официальном сайте НАТО в разделе, посвященном расширению организации.

"На данный момент четыре страны-партнера задекларировали свое стремление (aspirations) к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония, а также Украина", — сообщается в обновленной информации раздела.

Новый статус означает, что страна официально задекларировала свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ.

Межпарламентский совет Украина-НАТО призвал лидеров государств-членов Североатлантического альянса, которые должны были собраться на очередном саммите в Брюсселе в июле, подтвердить евроатлантические перспективы Украины.