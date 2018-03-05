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    Киев призвал НАТО подтвердить евроатлантические перспективы Украины

    (обновлено: )19406
    Сопредседатели межпарламентского совета призвали лидеров государств-членов НАТО, которые должны собраться на очередном саммите в Брюсселе в июле этого года, подтвердить евроатлантические перспективы Украины.
    nato.int

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Межпарламентский совет Украина-НАТО призвал лидеров государств-членов Североатлантического альянса, которые должны собраться на очередном саммите в Брюсселе в июле, подтвердить евроатлантические перспективы Украины, сообщила в понедельник пресс-служба Верховной Рады.

    Заседание межпарламентского совета проходит в Одессе 5-6 марта, на заседании было обнародовано заявление сопредседателей совета.

    "Сопредседатели межпарламентского совета призвали лидеров государств-членов НАТО, которые должны собраться на очередном саммите в Брюсселе в июле этого года, подтвердить евроатлантические перспективы Украины и предоставить ей всестороннюю помощь, необходимую для институционального сближения с организацией", — сообщила о сути заявления пресс-служба Рады.

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    Межпарламентский совет Украина-НАТО был образован в 2003 году как двусторонний мониторинговый орган Верховной Рады Украины и Парламентской ассамблеи НАТО, в состав которого входят народные депутаты Украины и члены ПА НАТО. Основная задача Межпарламентского совета на современном этапе – содействие в достижении Украиной соответствия критериям членства в Организации Североатлантического договора.

    Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

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