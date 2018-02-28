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    Аваков купил роскошную виллу в Италии – СМИ

    (обновлено: )2255717
    По информации СМИ, вилла в муниципалитете Сан Феличе Чирчео насчитывает 26 комнат в здании площадью 566 метров на первом, втором этажах и в подвале.
    Арсен Аваков
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков в прошлом году стал владельцем виллы на побережье Средиземного моря в Италии, сообщает издание "Наші гроші" со ссылкой на документы из бизнес- и имущественного реестров Италии.

    Арсен Аваков. Архивное фото
    УНИАН
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    Вилла в муниципалитете Сан Феличе Чирчео насчитывает 26 комнат в здании площадью 566 метров на первом, втором этажах и в подвале.

    Google Maps показывает дом с бассейном. Приблизительная стоимость недвижимости, как показывает калькулятор на сайте avvocatoandreani.it, составляет около 774 тысяч евро.

    "Аваков стал владельцем виллы в Италии, воспользовавшись фирмой от "Института Горшенина", — пишет издание.

    В 2017 году фирма "Avitalia S.R.L", владельцем которой на 100% является Арсен Аваков, поглотила другую итальянскую фирму "Ferdico S.R.L".

    А "Ferdico S.R.L" 3 февраля 2017 года получила госакт на право собственности на виллу на улице Баттери в итальянском муниципалитете Сан Феличе Чирчео, в регионе Лацио, провинция Латина (via delle Batterie, San Felice Circeo, Lazio, Latina, Italy).

    На тот момент "Avitalia S.R.L" уже на 100% владела фирмой "Ferdico S.R.L". 

    Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Арсен Аваков задекларировал 1 082 323 гривны доходов, а его жена Инна — 56 976 679 гривен за 2017 год.  

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