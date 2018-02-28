Аваков купил роскошную виллу в Италии – СМИ

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков в прошлом году стал владельцем виллы на побережье Средиземного моря в Италии, сообщает издание "Наші гроші" со ссылкой на документы из бизнес- и имущественного реестров Италии.

Вилла в муниципалитете Сан Феличе Чирчео насчитывает 26 комнат в здании площадью 566 метров на первом, втором этажах и в подвале.

Google Maps показывает дом с бассейном. Приблизительная стоимость недвижимости, как показывает калькулятор на сайте avvocatoandreani.it, составляет около 774 тысяч евро.

"Аваков стал владельцем виллы в Италии, воспользовавшись фирмой от "Института Горшенина", — пишет издание.

В 2017 году фирма "Avitalia S.R.L", владельцем которой на 100% является Арсен Аваков, поглотила другую итальянскую фирму "Ferdico S.R.L".

А "Ferdico S.R.L" 3 февраля 2017 года получила госакт на право собственности на виллу на улице Баттери в итальянском муниципалитете Сан Феличе Чирчео, в регионе Лацио, провинция Латина (via delle Batterie, San Felice Circeo, Lazio, Latina, Italy).

На тот момент "Avitalia S.R.L" уже на 100% владела фирмой "Ferdico S.R.L".

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Арсен Аваков задекларировал 1 082 323 гривны доходов, а его жена Инна — 56 976 679 гривен за 2017 год.