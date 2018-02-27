наверх
27.02.201808:48
Курсы валют НБУ
  • USD27.01+ 0.02
  • EUR33.27+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Политика

    Стець во время выступления начал задыхаться и едва не упал в обморок

    (обновлено: )2745103
    В начале своего выступления на международном форуме в Киеве, посвященном ситуации в Крыму, Юрий Стець подчеркнул, что будет "минимально дипломатичным, но максимально откровенным и искренним".
    Юрий Стець. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Министру информационной политики Украины Юрию Стецю во время выступления на международном форуме в Киеве стало плохо, сообщает портал "Политнавигатор".

    Флаги Украины и России
    КГГА
    Опасно для суверенитета. Новая доза запретов в Украине

    В начале своего выступления Стець подчеркнул, что будет "минимально дипломатичным, но максимально откровенным и искренним". Затем министр обратился к евродепутату Ребекке Хармс и послу США в Украине Мари Йованович.

    Читайте также: Пропагандировать Украину и украинскость нужно в Крыму и Донбассе — Джапарова

    "Вы говорили, что Крым – это Украина, а Россия – оккупант", — заявил Стець, начиная задыхаться. "Посмотрите на Ахтема Чийгоза. Его за это посадили. Вы следующие", — добавил он и покинул трибуну.

    После данного заявления министр упал в обморок, не доходя до кулис. Ведущая принесла извинения за неловкую ситуацию. "Извините, пожалуйста, министр больной. Для нас – это норма. Просим понять этот момент" — заявила она.

    Издание также обнародовало видео (см. ниже) прерванного выступления Стеця. На данный момент официальных комментариев по поводу случившегося от Министерства информполитики не поступало.

    В сентябре 2017 года суд приговорил к восьми годам колонии общего режима заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза по обвинению в организации беспорядков у здания крымского парламента феврале 2014 года. Позже президент России Владимир Путин по просьбе муфтия крымских мусульман помиловал Чийгоза.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация на дорогах из-за снегопада в Одессе. Архивное фото
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    ЖКХ, тарифы
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Флаг России
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?