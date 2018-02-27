Стець во время выступления начал задыхаться и едва не упал в обморок

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Министру информационной политики Украины Юрию Стецю во время выступления на международном форуме в Киеве стало плохо, сообщает портал "Политнавигатор".

В начале своего выступления Стець подчеркнул, что будет "минимально дипломатичным, но максимально откровенным и искренним". Затем министр обратился к евродепутату Ребекке Хармс и послу США в Украине Мари Йованович.

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"Вы говорили, что Крым – это Украина, а Россия – оккупант", — заявил Стець, начиная задыхаться. "Посмотрите на Ахтема Чийгоза. Его за это посадили. Вы следующие", — добавил он и покинул трибуну.

После данного заявления министр упал в обморок, не доходя до кулис. Ведущая принесла извинения за неловкую ситуацию. "Извините, пожалуйста, министр больной. Для нас – это норма. Просим понять этот момент" — заявила она.

Издание также обнародовало видео (см. ниже) прерванного выступления Стеця. На данный момент официальных комментариев по поводу случившегося от Министерства информполитики не поступало.

В сентябре 2017 года суд приговорил к восьми годам колонии общего режима заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза по обвинению в организации беспорядков у здания крымского парламента феврале 2014 года. Позже президент России Владимир Путин по просьбе муфтия крымских мусульман помиловал Чийгоза.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.