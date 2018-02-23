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    Мингарелли: только идиоты или ограниченные люди не замечают реформ в Украине

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    Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли отметил, что за четыре года украинская власть предприняла значительные шаги для модернизации страны.
    Хьюго Мингарелли
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявляет, что за четыре года украинская власть предприняла значительные шаги для модернизации страны. Об этом он сказал во время конференции на тему: "Итоги имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом за 2017 год и дальнейшие планы".

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    "Если есть политическая воля власти, то нет сомнения, что за последние четыре года представители политической власти в этой стране предприняли значительные шаги, чтобы модернизировать и трансформировать страну, превратить ее в демократическое, открытое общество, базируясь на социально-рыночной экономике. Мы не сомневаемся в этом", — сказал посол ЕС.

    Мингарелли подчеркнул, что не будет перечислять реформы, которые были внедрены украинской властью в сложных условиях, и добавил: "Если вы этого не видите, то вы или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения".

    Среди успешных изменений в Украине Мингарелли назвал прогресс в сферах энергоэффективности, цифровых технологий, окружающей среды.

    Накануне министр финансов Александр Данилюк заявил, что правительство Украины пока не утвердило формулу цены на газ для населения, дискуссия, в том числе с МВФ, продолжается.

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