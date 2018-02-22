наверх
22.02.201805:38
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    В мире

    Мингарелли прокомментировал закрытие проекта модернизации границ Украины

    Тема:

    Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе (12)

    (обновлено: )289
    По словам главы представительства Евросоюза в Украине Хьюга Мингарелли, окончательного решения по вопросу закрытия проекта модернизации КПП на границе Украины еще не существует.
    Хьюго Мингарелли
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Официальное представительство Европейского Союза в Украине предприняло попытку уменьшить скандал в связи с распространенной накануне информации о закрытии проекта по модернизации и строительству пограничных контрольно-пропускных пунктов на границе Украины и стран Союза.

    Венгерская граница
    Мukachevo.net
    Доверия нет. ЕС закрывает проект модернизации границы Украины

    По словам главы дипломатического учреждения Хьюга Мингарелли, окончательного решения по этому вопросу еще не существует, говорится в сюжете ТСН.

    Читайте также: Конец АТО и "РФ — агрессор". Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

    "Мы знаем, что возникли трудности с реализацией проекта. На данный момент я не могу подтвердить или опровергнуть тот факт, что деятельность проекта приостановлена", — заявил Мингарелли.

    "Украинская сторона в очередной раз пообещала, что все пункты пропуска достроят и откроют в этом году – для этого уже объявили повторные тендеры, а государство добавит свои деньги. Европейские инвесторы якобы готовы дать украинцам еще один шанс", — отмечаетсяя в сюжете.

    Читайте также: Как всегда проворовались… В соцсетях шум из-за отказа ЕС по украинским КПП

    Ранее в иностранных СМИ появилась информация о том, что Европейский Союз закрывает проект модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной. Позже министр финансов Украины Александр Данилюк подтвердил информацию о прекращении финансирования ЕС инфраструктурных проектов на границе с Украиной. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Суд о госизмене: показания Порошенко по делу Януковича
    Майдан накануне юбилея революции
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    На КПП "Краковец"
    Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    Ким Ё Чжон – сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына
    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины