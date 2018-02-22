Мингарелли прокомментировал закрытие проекта модернизации границ Украины

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Официальное представительство Европейского Союза в Украине предприняло попытку уменьшить скандал в связи с распространенной накануне информации о закрытии проекта по модернизации и строительству пограничных контрольно-пропускных пунктов на границе Украины и стран Союза.

По словам главы дипломатического учреждения Хьюга Мингарелли, окончательного решения по этому вопросу еще не существует, говорится в сюжете ТСН.

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"Мы знаем, что возникли трудности с реализацией проекта. На данный момент я не могу подтвердить или опровергнуть тот факт, что деятельность проекта приостановлена", — заявил Мингарелли.

"Украинская сторона в очередной раз пообещала, что все пункты пропуска достроят и откроют в этом году – для этого уже объявили повторные тендеры, а государство добавит свои деньги. Европейские инвесторы якобы готовы дать украинцам еще один шанс", — отмечаетсяя в сюжете.

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Ранее в иностранных СМИ появилась информация о том, что Европейский Союз закрывает проект модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной. Позже министр финансов Украины Александр Данилюк подтвердил информацию о прекращении финансирования ЕС инфраструктурных проектов на границе с Украиной.