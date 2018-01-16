Образ Украины в Европе не имеет ничего общего с реальностью - Мингарелли

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Из-за кампании по дезинформации, "которую проводит Россия", образ Украины в глазах Западной Европы не имеет ничего общего с действительностью. Об этом рассказал глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли.

По словам Мингарелли, конфликт с Россией для Украины имеет три основных аспекта — военный, економический и информационный.

"Третье измерение конфликта — дезинформация кампании, которая была проведена, на мой взгляд, в значительной степени ослабила Украину", — сообщил представитель ЕС.

По его словам, кампания по дезинформации, "проводимая Россией", оказывает огромное влияние не только на то, как украинский народ воспринимает свою страну, но и на имидж Украины в Западной Европе.

"Образ Украины в Западной Европе не имеет ничего общего с реальностью этой страны, и это в значительной степени связано с этой пропагандистской/дезинформационной деятельностью, проводимой в Западной Европе", — подчеркнул Мингарелли.

Ранее глава Европейского совета Дональд Туск сделал громкое заявление по Украине.