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    Образ Украины в Европе не имеет ничего общего с реальностью - Мингарелли

    (обновлено: )1924226
    Как отметил, образ Украины в Западной Европе не имеет ничего общего с реальностью этой страны, и это в значительной степени связано с дезинформационной деятельностью.
    Хьюго Мингарелли
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Из-за кампании по дезинформации, "которую проводит Россия", образ Украины в глазах Западной Европы не имеет ничего общего с действительностью. Об этом рассказал глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли.

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    По словам Мингарелли, конфликт с Россией для Украины имеет три основных аспекта — военный, економический и информационный.

    "Третье измерение конфликта — дезинформация кампании, которая была проведена, на мой взгляд, в значительной степени ослабила Украину", — сообщил представитель ЕС.

    По его словам, кампания по дезинформации, "проводимая Россией", оказывает огромное влияние не только на то, как украинский народ воспринимает свою страну, но и на имидж Украины в Западной Европе.

    "Образ Украины в Западной Европе не имеет ничего общего с реальностью этой страны, и это в значительной степени связано с этой пропагандистской/дезинформационной деятельностью, проводимой в Западной Европе", — подчеркнул Мингарелли.

    Ранее глава Европейского совета Дональд Туск сделал громкое заявление по Украине.

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