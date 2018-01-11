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    Мингарелли объяснил, почему Украина не получила транш в €600 млн от ЕС

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    По словам главы представительства Евросоюза в Украине, ЕС проводит оценку возможности предоставления Украине новой макрофинансовой помощи.
    Хьюго Мингарелли
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Европейский Союз анализирует возможности предоставления Украине новой макрофинансовой помощи, заявил посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

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    "В ноябре во время Саммита Восточного партнерства президент Порошенко лично обратился к президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с вопросом, возможно ли предоставление Евросоюзом новой макрофинансовой помощи Украине. И господин Юнкер сказал своим службам, чтобы те провели оценку объема помощи, которая необходима Украине с тем, чтобы оценить возможность предоставления такой новой макрофинансовой помощи", — сказал Мингарелли в эфире "Украинского радио".

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    В то же время он отметил, что пока Еврокомиссия не может предоставить транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро из-за невыполнения Украиной четырех из 21-го условия предоставления такой помощи.

    Ранее сообщалось, Минфин Украины рассчитывает получить более двух траншей от МВФ в 2018 году. 

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