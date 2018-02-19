МИД: Белоруссия не может участвовать в миссии ООН по Донбассу

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Белоруссия не может принимать участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе, поскольку страна является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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"Насколько я знаю, Белоруссия не покинула ОДКБ и является членом этой организации, а если мы исключаем (участие в миссии стран) НАТО, то очень логично, чтобы не говорили, что страны ОДКБ принимают участие в этой миссии", — сказала Зеркаль в понедельник в интервью украинскому Пятому каналу.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов участвовать в урегулировании конфликта в Донбассе, в том числе в возможной миротворческой миссии.