наверх
08.02.201813:09
Курсы валют НБУ
  • USD27.46- 0.28
  • EUR33.86- 0.66
Рубрики
Ещё
    Политика

    ВСУ создают под Мелитополем новую воинскую часть

    (обновлено: )42002
    В новосозданную воинскую часть уже идет набор контрактников, которым обещают зарплату в 7-8 тысяч гривен. Для расквартирования военных строят четырехэтажную казарму.
    Техника ВСУ в Мариупольском направлении
    report.if.ua

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В Мелитопольском районе Запорожской области Вооруженные силы Украины создают новую воинскую часть, которой присвоен номер А2558.

    Во Львов прибыл состав с танками, САУ и БТР
    Видео Львов Депо
    В центр Львова прибыл состав с танками и САУ

    ВСУ уже начали набор военнослужащих в новую часть, куда приглашают контрактников на зарплату в 7-8 тысяч гривен, а также социальный пакет.

    Новая воинская часть является инженерно-механизированной, в ее состав привлекают специалистов инженерных специальностей, а также водителей, экскаваторщиков, крановщиков, саперов и механиков-водителей.

    "Для них в поселке Мирном уже полностью отремонтировали здание штаба, а также строят новую 4-этажную казарму, другие здания, восстанавливают танкодром и автодром – эта часть будет иметь технику на гусеничном ходу, поэтому им это важно", — цитирует МВ слова семеновского сельского головы Андрея Ермоленко, на территории которого и расквартируется эта часть.

    Читайте также: Танки непригодны, боеприпасов — дефицит. Реалии украинской армии

    Ранее сообщалось, что из зоны АТО в Донбассе в полном составе выведена 128-я отдельная горно-пехотная бригада, ее бойцы прибыли на место постоянной дислокации — в Закарпатскую область.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Силовики в редакции "Вестей" 8 февраля 2018 года
    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Скандал в студии Newsone
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Марьяна Полянская
    Радикальный экстремизм охватил Украину
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину