ВСУ создают под Мелитополем новую воинскую часть

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В Мелитопольском районе Запорожской области Вооруженные силы Украины создают новую воинскую часть, которой присвоен номер А2558.

ВСУ уже начали набор военнослужащих в новую часть, куда приглашают контрактников на зарплату в 7-8 тысяч гривен, а также социальный пакет.

Новая воинская часть является инженерно-механизированной, в ее состав привлекают специалистов инженерных специальностей, а также водителей, экскаваторщиков, крановщиков, саперов и механиков-водителей.

"Для них в поселке Мирном уже полностью отремонтировали здание штаба, а также строят новую 4-этажную казарму, другие здания, восстанавливают танкодром и автодром – эта часть будет иметь технику на гусеничном ходу, поэтому им это важно", — цитирует МВ слова семеновского сельского головы Андрея Ермоленко, на территории которого и расквартируется эта часть.

Читайте также: Танки непригодны, боеприпасов — дефицит. Реалии украинской армии

Ранее сообщалось, что из зоны АТО в Донбассе в полном составе выведена 128-я отдельная горно-пехотная бригада, ее бойцы прибыли на место постоянной дислокации — в Закарпатскую область.