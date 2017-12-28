В Одессе загорелась воинская часть

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Утром 28 декабря в Одессе произошел пожар в районе аэродрома "Школьный".

По сообщению "Сайта города Одесса", возгорание произошло на территории воинской части, оттуда валит густой белый дым.

"Дым то почти полностью исчезает, то начинает клубиться с новой силой. Периодически появлялись струйки черного дыма", — сообщает интернет-издание.

Напомним, в октябре 2017 года была совершена попытка захвата воинской части А3571 в Одессе. Тогда около 40 неизвестных в балаклавах попытались совершить рейдерский захват части территории военного объекта в Одессе и вывезли военное имущество.

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