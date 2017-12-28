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28.12.201711:41
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    В Одессе загорелась воинская часть

    (обновлено: )21840
    С территории военного объекта валит густой дым. Периодически он то появляется, то исчезает. Очевидцы сообщают, что пожар начался утром 28 декабря.
    Видео 048.ua

    Утром 28 декабря в Одессе произошел пожар в районе аэродрома "Школьный".

    По сообщению "Сайта города Одесса", возгорание произошло на территории воинской части, оттуда валит густой белый дым.

    "Дым то почти полностью исчезает, то начинает клубиться с новой силой. Периодически появлялись струйки черного дыма", — сообщает интернет-издание.

    Напомним, в октябре 2017 года была совершена попытка захвата воинской части А3571 в Одессе. Тогда около 40 неизвестных в балаклавах попытались совершить рейдерский захват части территории военного объекта в Одессе и вывезли военное имущество.

    Смотрите также: Попытка захвата воинской части в Одессе: для охраны прибыли силовики

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