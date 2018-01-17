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    Политика

    Беглый депутат Онищенко показал своего сына от гимнастки

    (обновлено: )263
    Беглый политик находится за рубежом. Новогодние и рождественские праздники он провел на горно-лыжном курорте вместе с матерью своего младшего сына - гимнасткой Анной Ризатдиновой.
    Александр Онищенко с новорожденным сыном
    Фото со страницы Александра Онищенко в Facebook

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат и бизнесмен Александр Онищенко, который сбежал из Украины, опубликовал фото своего двух месячного сына.

    Фотосессия Джамалы
    facebook.com/jamalaofficial
    Беременная Джамала снялась в нежной фотосессии

    Напомним, сына Романа Онищенко родила украинская гимнастка Анна Ризатдинова. По ее словам, Онищенко заботится о ребенке, встает к нему по ночам.

    "Мальчик у нас золотой, спокойный. Я со многими общаюсь, сравниваю, и понимаю, что он дает маме поспать. Просыпаюсь дважды за ночь, что просто идеально. Днем еще сплю. Он спит — и я сразу стараюсь прилечь. Рома неприхотливый. Мы и в поездки его уже брали: несладкое в него жизнь с самых первых дней. Но он хорошо их переносит, привыкает к трудностям ", — рассказала о своем материнстве Анна в интервью "Сегодня".

    Напомним, что Ризатдинова провела с Онищенко новогодние и рождественские праздники за рубежом. Пара отдыхала на горно-лыжном курорте.

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