Беглый депутат Онищенко показал своего сына от гимнастки

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат и бизнесмен Александр Онищенко, который сбежал из Украины, опубликовал фото своего двух месячного сына.

Напомним, сына Романа Онищенко родила украинская гимнастка Анна Ризатдинова. По ее словам, Онищенко заботится о ребенке, встает к нему по ночам.

"Мальчик у нас золотой, спокойный. Я со многими общаюсь, сравниваю, и понимаю, что он дает маме поспать. Просыпаюсь дважды за ночь, что просто идеально. Днем еще сплю. Он спит — и я сразу стараюсь прилечь. Рома неприхотливый. Мы и в поездки его уже брали: несладкое в него жизнь с самых первых дней. Но он хорошо их переносит, привыкает к трудностям ", — рассказала о своем материнстве Анна в интервью "Сегодня".

Напомним, что Ризатдинова провела с Онищенко новогодние и рождественские праздники за рубежом. Пара отдыхала на горно-лыжном курорте.