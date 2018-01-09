Посол о миротворцах в Донбассе: есть "красные линии", которые никто не перейдет

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко прокомментировал ситуацию с ситуацией по возможной миссии миротворцев в Донбассе, передает "Европейская правда".

По его словам, прогресс по миротворцам намечался, "и был определенный оптимизм еще в начале сентября, после того, как этим вопросом начал заниматься только что назначенный спецпредставитель США Курт Волкер".

"Он провел несколько встреч с Владиславом Сурковым и начали появляться поводы для оптимизма. Но если честно, то у меня с начала этого оптимизма не было… Просто я проработал почти четыре года в Москве и несколько раз имел дело с господином Сурковым. Этот опыт давал мне основания не считать, что начало обсуждений о миротворцах дает повод для оптимизма. Я в это не верил, так оно и произошло", — отметил он.

Как отметил Ельченк, "после трех-четырех встреч американская сторона убедилась, что Россия отвергает все условия, важные не только для Украины и США, но и для партнеров по Нормандскому формату и членов Совета безопасности ООН".

"Совбез был готов начинать работу над мандатом миротворческой операции, но Россия отвергла практически все важные положения и вернулась к своей идее о странной операции, где миротворцы ООН охраняли бы наблюдателей ОБСЕ. И Лавров, и другие руководители России повторяют, как мантру: "Мы готовы пойти на то, чтобы миссия ООН охраняла ОБСЕ". Хотя ни в ОБСЕ, ни в ООН никто не может понять, что это даст. По меньшей мере, миротворцы должны стоять на государственной границе между Украиной и Россией! Россия этот вариант отвергает. И это – та красная линия, которую никто никогда не перейдет", — подчеркнул посол.

Он считает, что в ближайшее время подвижек в этом вопросе не будет: "Да, шанс был, но Россия его не использовала или не позволила использовать его".

Ранее статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что западный вариант по миротворцам в Донбассе нацелен на возвращение региона под контроль Киева за счет международного контингента.