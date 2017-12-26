Вариант Запада по миротворцам нацелен на возврат Донбасса Киеву – МИД РФ

КИЕВ, 26 дек – РИА Новости Украина. Западный вариант по миротворцам в Донбассе нацелен на возвращение региона под контроль Киева за счет международного контингента, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Глава МИД Украины Павел Климкин ранее заявлял, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. В то же время МИД России выражал обеспокоенность в связи с попытками затянуть рассмотрение российского проекта резолюции по миротворческой миссии ООН в Донбассе. По данным Wall Street Journal, ссылающейся на дипломатические источники в США и ЕС, Вашингтон намерен предложить план по размещению в Донбассе 20 тысяч международных миротворцев. Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях.

"Мы видим, что наша компромиссная инициатива об учреждении миссии ООН по содействию охране СММ ОБСЕ в Донбассе воспринимается Киевом и его союзниками буквально "в штыки". Вместо него… предлагается непроходная схема "миротворческой" операции, фактически нацеленной на принудительное возвращение региона под контроль Украины за счет использования международного контингента", — сказал Карасин.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Россия налагать вето на проект резолюции Украины, США, ФРГ и Франции, замминистра отметил, что "битва проектов" ничего не даст".

"Но надо с чего-то начинать. Наш вариант ооновского подключения уже сформулирован в проекте соответствующей резолюции Совбеза. Он представляется оптимальным", — подчеркнул он.

"Понимаем, что в нынешних условиях рассчитывать на его единодушную поддержку не приходится. Давайте обсуждать и думать вместе. Необходимо от слов переходить к делу", — указал Карасин.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.