Фискальная служба назвала причину обысков в "Киевстаре"

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Обыск главного офиса компании "Киевстар" проводился в рамках расследования уголовного производства по факту неуплаты около 2,4 млрд грн налогов. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Государственной фискальной службы Наталья Непряхина.

По ее словам, сотрудниками налоговой милиции Офиса больших налогоплательщиков ГФС в рамках расследования уголовного производства по факту неуплаты порядка 2,4 млрд грн налогов 4 января проведен обыск по фактическому месту расположения офисных помещений ПрАО "Киевстар" с целью найти и изъять документы, которые имеют объективное значение в уголовном производстве.

Непряхина заявила, что обыск проводился "во исполнение постановления следственного судьи от 3 января 2018 года, постановленного по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства следователя, согласованного процессуальным руководителем — прокурором Генеральной прокуратуры Украины".

Она также заверила, что во время обыска в соответствии с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс применялась видеозапись.

Ранее сообщалось, что работники Службы безопасности Украины и прокуратуры провели обыски в мэрии Запорожья, а также дома у высокопоставленных чиновников.