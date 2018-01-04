наверх
04.01.201823:10
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Фискальная служба назвала причину обысков в "Киевстаре"

    (обновлено: )37111
    Как отмечается, проведен обыск по фактическому месту расположения офисных помещений ПрАО "Киевстар" с целью найти и изъять документы, которые имеют объективное значение в уголовном производстве.
    Государственная фискальная служба Украины
    Государственная фискальная служба Украины/Facebook

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Обыск главного офиса компании "Киевстар" проводился в рамках расследования уголовного производства по факту неуплаты около 2,4 млрд грн налогов. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Государственной фискальной службы Наталья Непряхина.

    Митинг предпринимателей. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дроговоз: новый Налоговый кодекс - вершина мародерства

    По ее словам, сотрудниками налоговой милиции Офиса больших налогоплательщиков ГФС в рамках расследования уголовного производства по факту неуплаты порядка 2,4 млрд грн налогов 4 января проведен обыск по фактическому месту расположения офисных помещений ПрАО "Киевстар" с целью найти и изъять документы, которые имеют объективное значение в уголовном производстве.

    Непряхина заявила, что обыск проводился "во исполнение постановления следственного судьи от 3 января 2018 года, постановленного по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства следователя, согласованного процессуальным руководителем — прокурором Генеральной прокуратуры Украины".

    Она также заверила, что во время обыска в соответствии с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс применялась видеозапись.

    Ранее сообщалось, что работники Службы безопасности Украины и прокуратуры провели обыски в мэрии Запорожья, а также дома у высокопоставленных чиновников.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Последствия морозной погоды в Швейцарии. Архивное фото
    Суперштормы накрыли Европу
    Продажа мяса в Украине. Архивное фото
    Украина 2018: новые испытания
    Василий Волга
    Националистический радикализм крепчает