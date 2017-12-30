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30.12.201711:22
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    Интервью

    Дроговоз: новый Налоговый кодекс - вершина мародерства

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    Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер (202)

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    Вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Юлия Дроговоз подчеркнула, что новые налоговые законы не оставляют бизнесу времени приспособиться.
    Митинг предпринимателей. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    В начале декабря парламент одобрил законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс для обеспечения сбалансированности государственного бюджета на 2018 год. За законопроект проголосовали 252 нардепа.

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    Перед голосованием за документ премьер-министр Владимир Гройсман призвал его поддержать, подчеркнув, что Кабмин принимает меры для поддержки экономики Украины и украинских производителей. 

    Какие последствия от принятия нового Налогового кодекса стоит ожидать украинскому бизнесу, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Юлия Дроговоз.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Вице-президент УСПП Юлия Дроговоз

    Для бизнеса времена всегда сложные, потому что меняются условия? Есть определенные периоды, во время которых у бизнеса вообще не было никаких проблем? Бывали в Украине такие времена?

    — Уже не помним, если честно. Потому что последние годы всегда сопровождались какими-то такими всплесками, какими-то такими ситуациями, к которым бизнес должен был приспосабливаться, быстро что-то делать, куда-то бежать. И последствия, в принципе, достаточно тяжелые.  И последние годы были тяжелые. Поэтому 2017 год я бы охарактеризовала следующим образом. Первое — это все-таки отсутствие каких-то реформ, которые бы ожидал бизнес. Единственное, о чем можно сказать за все это время, — снижение ЕСВ, что, собственно говоря, конечно же, было позитивным. Но, с другой стороны, 2017 год — это повышение минимальной заработной платы. Это закрытие с начала года предпринимателей и изменения в администрировании НДС. И как раз 2017 год прошел под знаменем изменения законодательства в этой сфере и блокировки налоговых накладных. То есть, начиная с апреля месяца, бизнес уже трясло в этом смысле. И к концу года ситуация только ухудшилась.

    Вывеска на здании представительства Международного валютного фонда в Украине
    УНИАН
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    Вы говорите, что бизнесу нужно все время куда-то бежать, приспосабливаться. Это не нормальное состояние бизнеса? 

    — Бизнес развивается тогда, когда понятны условия, когда можно спрогнозировать. У нас меняется законодательство с нарушением нормы, все изменения должны быть, как минимум, за полгода приняты. Имею в виду налоговое законодательство. Конечно же, нашему бизнесу не оставляли времени для того, чтобы вообще приспособиться. Когда в конце года принимались какие-то важные для бизнеса законы, а 1 января уже надо было это исполнять, и люди были лишены возможности как-то приспособиться к этим условиям. Поэтому такая ситуация не нормальна. Бизнес развивается там, где есть стабильность, где понятны условия, понятны правила игры. А когда правила игры меняются, это всегда очень чревато последствиями для бизнеса.

    Финансовые эксперты отмечали, что определенные изменения законодательства происходят именно из необходимости составить бюджет. 

    — Есть действительно изменения, которые идут в пакете с изменениями к госбюджету и с принятием закона о госбюджете, всегда сопровождается такими ресурсными нормами, в основном это акциз, какие-то еще налоги, повышение ставок. Это, собственно говоря, сопровождает бюджетные процессы и всегда действительно связано с тем, чтобы как-то свести бюджет. Но, с другой стороны, всегда идут еще параллельно другие нормы, которые вроде бы прямо не связаны с бюджетом, но касаются опять же администрирования. То есть, эта норма уже была связана не столько с бюджетом, сколько это прошло под таким лозунгом, что проводится реформа. С одной стороны, говорили о том, что меняются правила, и делается более прозрачным возмещение НДС, а с другой стороны, при этом вводились нормы, которые на сегодняшний день заблокировали деятельность малого и среднего бизнеса. То есть, в основном решались вопросы крупного бизнеса, потому что экспортеры — это крупный и средний бизнес. И вопросы эти решались как раз за счет малого, среднего бизнеса.  

    Следует ли рассматривать такое решение как подыгрывание крупному бизнесу и попытку просто задавить средний и малый?

    — У маленького и среднего бизнеса нет таких лоббистов. То есть лоббисты всегда присутствуют, даже в ВР. Собственно говоря, они все представляют достаточно крупный бизнес. Или средне крупный. Последние изменения, которые были приняты, параллельно с бюджетным процессом, как раз характеризуются таким лоббизмом и "хотелками" главных игроков.

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    Можно ли лоббировать свои интересы, при этом якобы не мешая другим? 

    — Всегда в этом случае решаются вопросы перераспределения налогов, налоговой нагрузки. И если кто-то себе выбивает определенные льготы, это означает, что платить будут за это предприятие или за эту отрасль другие. Поэтому получается, что опять же законопроект №6776-д, который был принят в конце 2017 года под бюджетный процесс, по сути — вершина мародерства или вершина лоббизма, когда выбивались льготы для тех или  иных предприятий, или для тех или иных отраслей. Когда в государстве нет понимания, как должна развиваться экономика, какие отрасли должны быть в приоритете, то взвешенной или какой-то справедливой политики не получится. Всегда будет определенный дисбаланс, и мы не можем рассчитывать действительно на какое-то нормальное экономическое развитие, потому что нет программы развития, нет понимания развития.

    К слову, эксперт по вопросам экономики Владимир Коновальчук высказал мнение, что Украина могла бы демонстрировать гораздо больший рост экономики, если бы налоги были существенно снижены.

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    Глава наблюдательного совета Палаты налоговых консультантов Ольга Богданова подчеркнула, что без роста экономики Украина обречена одалживать до бесконечности.

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