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    В Одесской области силовики проводят масштабную спецоперацию, обыскивают ромов

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (119)

    (обновлено: )37501
    По информации СМИ, обыски проводятся у лиц цыганской национальности, ранее неоднократно фигурировавших в уголовных делах, связанных с распространением и хранением наркотических веществ.
    В Измаиле полиция и пограничники проводят массовые обыски в домах ромов
    Измаил Сегодня

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В среду, 3 января, в Измаиле правоохранительными органами, при поддержке Госпогранслужбы проводятся следственные действия по борьбе с торговлей наркотиками, сообщает издание "Измаил сегодня".

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    Обыски проводятся у лиц цыганской национальности, ранее неоднократно фигурировавших в уголовных делах, связанных с распространением и хранением наркотических веществ.

    Измаил Сегодня
    В Измаиле полиция и пограничники проводят массовые обыски в домах ромов

    В правоохранительных органах отказались комментировать происходящие события. 

    Измаил Сегодня
    В Измаиле полиция и пограничники проводят массовые обыски в домах ромов

    Ранее сообщалось, что правоохранители изъяли у жителя города Кривой Рог гранатомет, боеприпасы и наркотики.

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