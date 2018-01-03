В Одесской области силовики проводят масштабную спецоперацию, обыскивают ромов

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В среду, 3 января, в Измаиле правоохранительными органами, при поддержке Госпогранслужбы проводятся следственные действия по борьбе с торговлей наркотиками, сообщает издание "Измаил сегодня".
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Обыски проводятся у лиц цыганской национальности, ранее неоднократно фигурировавших в уголовных делах, связанных с распространением и хранением наркотических веществ.
В правоохранительных органах отказались комментировать происходящие события.
Ранее сообщалось, что правоохранители изъяли у жителя города Кривой Рог гранатомет, боеприпасы и наркотики.