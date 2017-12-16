Ставицкий заявил, что шины подожгли не возле его дома

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Экс-министр энергетики Украины Эдуард Ставицкий утверждает, что дом, возле которого 16 декабря в Киеве подожгли шины и обрисовали стены здания и забор, ему не принадлежит. Об этом пишет 112.ua.

"Никогда мне не принадлежал (Дом – Ред.). Есть открытые реестры, каждый может зайти и посмотреть, кому что принадлежит", – говорит он.

Ставицкий поручил своим адвокатам подъехать на место и выяснить ситуацию, так как очень переживает "из-за инсинуации вокруг своей фамилии".

Он утверждает, что обо всем происходящем узнал из интернета. По его словам, человек, который проживает по данному адресу, написал соответствующее заявление, на место прибыла полиция, которая уже возбудила уголовное производство.

Также он подчеркнул, что он ни от кого не скрывается, а официально проживает в Израиле.

"Я ни раз уже говорил о том, что я гражданин Израиля. Более того, я предоставил в ГПУ, в суд, дал все свои персональные данные и попросил соответствующие органы и структуры не делать инсинуации о том, что я беглый, что я где-то скрываюсь, прячусь. Я нигде не скрываюсь и не прячусь, я поддавался и поддаюсь шантажу со стороны разных лиц", – утверждает он.

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Генпрокуратура с 6 марта 2014 года расследует в отношении Ставицкого, который в 2014 году покинул Украину и переехал в Израиль, уголовное дело по подозрению в завладении государственным имуществом в особо крупном размере путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору с группой лиц. В апреле 2016 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Интерпол согласился объявить Ставицкого в международный розыск. Однако позже Интерпол приостановил розыск экс-чиновника.