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    Общество

    Интерпол снял с розыска Ставицкого - адвокат

    (обновлено: )43
    Адковат заявил, что было "получено официальное подтверждение из Интерпола и от Комиссии по контролю за файлами Интерпола, что жалоба Эдуарда Ставицкого полностью удовлетворена, его уголовное преследование признано политическим".
    Эдуард Ставицкий. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Комиссия по контролю за файлами Интерпола прекратила розыска экс-министра энергетики энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, сообщил его адвокат Юрий Иващенко на своей странице Facebook.

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    "В ГПУ — черный день. Комиссия по контролю за файлами Интерпола на 99-й сессии приняла решение о прекращении розыска Эдуарда Ставицкого",- написал он.

    "Сегодня получено официальное подтверждение из Интерпола и от Комиссии по контролю за файлами Интерпола, что жалоба Эдуарда Ставицкого полностью удовлетворена, его уголовное преследование признано политическим. Комиссия приняла во внимание наши аргументы", — отметил Иващенко.

    Ранее стало известно, что Интерпол снял с розыска экс-президента Виктора Януковича и его сына Александра. 

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