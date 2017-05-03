Интерпол снял с розыска Ставицкого - адвокат

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Комиссия по контролю за файлами Интерпола прекратила розыска экс-министра энергетики энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, сообщил его адвокат Юрий Иващенко на своей странице Facebook.

Читайте также: Встреча Меркель и Путина. Порошенко придадут импульс

"В ГПУ — черный день. Комиссия по контролю за файлами Интерпола на 99-й сессии приняла решение о прекращении розыска Эдуарда Ставицкого",- написал он.

"Сегодня получено официальное подтверждение из Интерпола и от Комиссии по контролю за файлами Интерпола, что жалоба Эдуарда Ставицкого полностью удовлетворена, его уголовное преследование признано политическим. Комиссия приняла во внимание наши аргументы", — отметил Иващенко.

Ранее стало известно, что Интерпол снял с розыска экс-президента Виктора Януковича и его сына Александра.