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    В Киеве под домом экс-министра Ставицкого подожгли шины - СМИ

    (обновлено: )47927
    На фотографии видно, как возле горящих шин находится порядка десяти человек. По последним данным, неизвестные, которые жгли шины под домом беглого министра Ставицкого в Киеве, разошлись.
    В Киеве под домом экс-министра Ставицкого подожгли шины
    "Схемы" в Twitter

    КИЕВ, 16 дек - РИА Новости Украина. В Киеве под домом бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого неизвестные подожгли шины. Об этом говорится в аккаунте программы "Схемы" в Twitter.

    "А тем временем под домом министра-беглеца Ставицкого возле ботанического сада в Киеве неизвестные жгут шины. Причины и намерения пока неясны", - говорится в сообщении.

    На фотографии видно, как возле горящих шин находится порядка десяти человек.

    По последним данным, неизвестные, которые жгли шины, разошлись. На место прибыла полиция.

    Смотрите также: Ставицкий о своем "фейковом аресте" и об израильском гражданстве

    Генпрокуратура с 6 марта 2014 года расследует в отношении Ставицкого, который в 2014 году покинул Украину и переехал в Израиль, уголовное дело по подозрению в завладении государственным имуществом в особо крупном размере путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору с группой лиц. В апреле 2016 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Интерпол согласился объявить Ставицкого в международный розыск. Однако позже Интерпол приостановил розыск экс-чиновника.

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