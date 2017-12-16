В Киеве под домом экс-министра Ставицкого подожгли шины - СМИ

КИЕВ, 16 дек - РИА Новости Украина. В Киеве под домом бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого неизвестные подожгли шины. Об этом говорится в аккаунте программы "Схемы" в Twitter.

"А тем временем под домом министра-беглеца Ставицкого возле ботанического сада в Киеве неизвестные жгут шины. Причины и намерения пока неясны", - говорится в сообщении.

...А тим часом під будинком міністра-втікача Ставицького біля ботанічного саду в Києві невідомі палять шини. Причини і наміри поки незрозумілі. pic.twitter.com/1YaLUn9FC2 — Схеми (@cxemu) 16 декабря 2017 г.

На фотографии видно, как возле горящих шин находится порядка десяти человек.

По последним данным, неизвестные, которые жгли шины, разошлись. На место прибыла полиция.

Невідомі, які палили шини під будинком міністра-втікача Ставицького біля ботанічного саду в Києві, розійшлися, залишивши після себе ось це.

На місце прибула поліція pic.twitter.com/2lO57ZpUgu — Схеми (@cxemu) 16 декабря 2017 г.

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Генпрокуратура с 6 марта 2014 года расследует в отношении Ставицкого, который в 2014 году покинул Украину и переехал в Израиль, уголовное дело по подозрению в завладении государственным имуществом в особо крупном размере путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору с группой лиц. В апреле 2016 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Интерпол согласился объявить Ставицкого в международный розыск. Однако позже Интерпол приостановил розыск экс-чиновника.