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    Политика

    Глава МИД Украины анонсировал новые санкции против РФ

    (обновлено: )441120
    По словам Климкина, "в феврале будет новая и очень серьезная порция санкций, поскольку они касаются, в том числе, активов российских олигархов".
    Флаг Украины на фоне герба России
    УНИАН

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В феврале будущего года планируются новые международные санкции против РФ, в том числе в отношении российских бизнесменов, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН
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    Он не уточнил, кто их введет и на чем основывается его информация.

    "Вчера Европейский союз продлил санкции… в феврале будет новая и очень серьезная порция санкций, поскольку они касаются, в том числе, активов российских олигархов. Мы сейчас говорим о том, каким образом построить систему такого давления", — сказал Климкин в эфире украинского телеканала "Прямой" в пятницу вечером во время включения из Нью-Йорка.

    Лидеры стран ЕС на заседании в четверг приняли политическое решение продлить действие экономических санкций в отношении России, истекающих в конце января 2018 года.

    ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта в Украине и позже расширил их. Лидеры стран-членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению минских соглашений и продлевают их каждые полгода. 

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