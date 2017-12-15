Глава МИД Украины анонсировал новые санкции против РФ

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В феврале будущего года планируются новые международные санкции против РФ, в том числе в отношении российских бизнесменов, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

Он не уточнил, кто их введет и на чем основывается его информация.

"Вчера Европейский союз продлил санкции… в феврале будет новая и очень серьезная порция санкций, поскольку они касаются, в том числе, активов российских олигархов. Мы сейчас говорим о том, каким образом построить систему такого давления", — сказал Климкин в эфире украинского телеканала "Прямой" в пятницу вечером во время включения из Нью-Йорка.

Лидеры стран ЕС на заседании в четверг приняли политическое решение продлить действие экономических санкций в отношении России, истекающих в конце января 2018 года.

ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта в Украине и позже расширил их. Лидеры стран-членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению минских соглашений и продлевают их каждые полгода.