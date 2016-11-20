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    ГПУ вызвала Москаля 5 декабря на допрос по делу Майдана

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    Как заявил глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль, его вызывают на допрос относительно поджога Дома профсоюзов 19 февраля 2014 г. Москаль заявил, что придет на допрос.
    Геннадий Москаль
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины вызвала главу Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля на допрос в качестве свидетеля 5 декабря 2016 года. Об этом сообщил Москаль на своей странице в Facebook.

    Александр Остапенко
    Скриншот с Youtube
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    "Хочу внести ясность относительно моего допроса в Генпрокуратуре по поводу преступлений во время Революции достоинства. В соответствии с повесткой ГПУ, допрос назначен на 5 декабря 2016 года. Поэтому мне непонятны претензии, которые высказывает в мой адрес руководитель департамента расследований ГПУ Сергей Горбатюк", – написал Москаль.

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    Он добавил: "Меня вызывают на допрос относительно поджога Дома профсоюзов 19 февраля 2014 г. Детальный отчет по этому преступлению ВСК направила в ГПУ еще 15 мая 2014 г. (сам документ представлен ниже). Там все четко расписано, приведены конкретные фамилии силовиков, которые на время передачи отчета ВСК в Генпрокуратуру еще находились в Украине. И кого из них задержали и осудили? Никого!"

    Москаль заявил, что придет на допрос 5 декабря. Глава ОГА призвал доложить общественности какие-либо реальные результаты следствия.

    Ранее руководитель департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль игнорирует повестки следствия и не появляется на допрос по делу Майдана

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