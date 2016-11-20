ГПУ вызвала Москаля 5 декабря на допрос по делу Майдана

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины вызвала главу Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля на допрос в качестве свидетеля 5 декабря 2016 года. Об этом сообщил Москаль на своей странице в Facebook.

"Хочу внести ясность относительно моего допроса в Генпрокуратуре по поводу преступлений во время Революции достоинства. В соответствии с повесткой ГПУ, допрос назначен на 5 декабря 2016 года. Поэтому мне непонятны претензии, которые высказывает в мой адрес руководитель департамента расследований ГПУ Сергей Горбатюк", – написал Москаль.

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Он добавил: "Меня вызывают на допрос относительно поджога Дома профсоюзов 19 февраля 2014 г. Детальный отчет по этому преступлению ВСК направила в ГПУ еще 15 мая 2014 г. (сам документ представлен ниже). Там все четко расписано, приведены конкретные фамилии силовиков, которые на время передачи отчета ВСК в Генпрокуратуру еще находились в Украине. И кого из них задержали и осудили? Никого!"

Москаль заявил, что придет на допрос 5 декабря. Глава ОГА призвал доложить общественности какие-либо реальные результаты следствия.

Ранее руководитель департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль игнорирует повестки следствия и не появляется на допрос по делу Майдана.