Допрос Порошенко по делу Майдана останется PR-акцией - Остапенко

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко дал показания по делу преступлений на Евромайдане. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, а затем подтвердили в Генеральной прокуратуре. Как сообщалось, допрос Петра Порошенко должен был состояться 29 ноября в помещении Генпрокуратуры, но прошел в пятницу вечером в Администрации президента.

Стоит ли ожидать сдвигов по делам Майдана после допроса Петра Порошенко, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог, координатор "Общественного совета Майдана" Александр Остапенко.

"Информация, которую он может предоставить, — это то, что он знает, о чем он может догадываться, но, к сожалению, я думаю, что эта акция не приведет к каким-то информационным или юридическим сдвигам в этом деле. К сожалению, я уверен, что это просто PR-акция, которая призвана привлечь к себе больше внимания. Возможно, после того, как будет предоставлена информация о том, что сказал Порошенко на этой встрече, всплывут какие-то громкие факты, но нужно не забывать, что генпрокурором является человек Порошенко", — отметил политолог.

Напомним, защита бывшего президента Виктора Януковича после допроса Петра Порошенко заявила о намерении требовать проведения очной ставки экс-президента с действующим. Об этом заявил адвокат экс-главы государства Виталий Сердюк.