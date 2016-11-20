наверх
10.03.201801:30
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Политика

    Допрос Порошенко по делу Майдана останется PR-акцией - Остапенко

    Тема:

    Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича (767)

    (обновлено: )215
    Политолог, координатор "Общественного совета Майдана" Александр Остапенко в эфире "ГС" заявил, что говорить о прогрессе в расследовании преступлений на Майдане можно только, если президент сообщил Генпрокуратуре какие-либо громкие факты.
    Петр Порошенко
    УНИАН

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко дал показания по делу преступлений на Евромайдане. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, а затем подтвердили в Генеральной прокуратуре. Как сообщалось, допрос Петра Порошенко должен был состояться 29 ноября в помещении Генпрокуратуры, но прошел в пятницу вечером в Администрации президента.

    Защита Януковича намерена требовать очную ставку с Порошенко. Видео
    112 Украина/Youtube
    Защита Януковича намерена требовать очную ставку с Порошенко

    Стоит ли ожидать сдвигов по делам Майдана после допроса Петра Порошенко, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог, координатор "Общественного совета Майдана" Александр Остапенко.

    "Информация, которую он может предоставить, — это то, что он знает, о чем он может догадываться, но, к сожалению, я думаю, что эта акция не приведет к каким-то информационным или юридическим сдвигам в этом деле. К сожалению, я уверен, что это просто PR-акция, которая призвана привлечь к себе больше внимания. Возможно, после того, как будет предоставлена информация о том, что сказал Порошенко на этой встрече, всплывут какие-то громкие факты, но нужно не забывать, что генпрокурором является человек Порошенко", — отметил политолог.

    Напомним, защита бывшего президента Виктора Януковича после допроса Петра Порошенко заявила о намерении требовать проведения очной ставки экс-президента с действующим. Об этом заявил адвокат экс-главы государства Виталий Сердюк.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине