Допрос Порошенко никак не поможет расследованию по Майдану – Остапенко

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РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Президент Петр Порошенко дал показания по делу преступлений времен Евромайдана. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, а также это подтвердили в Генеральной прокуратуре.

Как сообщалось, допрос Порошенко должен был состояться 29 ноября в помещении Генпрокуратуры, но прошел вечером 18 ноября в Администрации президента. Допрос продолжался шесть часов.

До этого момента Порошенко больше года не приходил в Генеральную прокуратуру для дачи показаний по делу о преступлениях на Евромайдане.

Будут ли какие-то сдвиги в расследовании по делу Евромайдана после допроса президента, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог, координатор Общественного совета Майдана Александр Остапенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому Порошенко так довго не приходив до ГПУ, щоб дати свідчення?

— Дійсно, часу пройшло дуже багато, але хочу сказати, що, скажімо, формулювання "допит", яке використовується в усіх ЗМІ – воно не є коректним, бо як такого допиту, я вважаю, не було. Так, дійсно, Порошенко давав свідчення. Про що він може давати свідчення, мені на разі невідомо. Я не можу сказати, у яких злочинах проти Майдану Порошенко приймав участь, але я гадаю, що він досить інформований. На жаль, я думаю, що ця акція не призведе до якихось інформаційних зрушень, до якихось юридичних зрушень у цій справі. На жаль, я певний, що то є просто піар-акція, що має привернути до себе більше уваги. Дійсно, цілком можливо, що після того, як буде надана інформація про те, що сказав Порошенко на цій зустрічі, інакше я її назвати не можу, випливуть якісь гучні факти. Але потрібно не забувати, що генеральним прокурором є людина Порошенка, так що, я не думаю, що ця акція – це заради справедливості, заради розкриття злочинів.

Тобто якогось нового поштовху в розслідуванні цієї справи після допиту не буде?

— Ні, звичайно. Проблема в тому, що є дуже багато зацікавлених осіб, хто зацікавлений у тому, щоб інформація про дійсні події, що були за лаштунками Майдану, щоб ця інформація ніколи не була нікому доступна, бо, я гадаю, що ви знаєте і бачили, що дії, що відбувалися на Майдані, були дуже гарно зарежисованими: рівень протистояння наростав тоді, коли це було потрібно, і знижувався тоді, коли це не було потрібно. Те, що відбудеться 18-20 лютого, було зрозуміло ще 16 лютого, вже почалася підготовка до цих подій. Так що надіятися на те, що тайне стане явним, немає сенсу. Ніхто не зацікавлений в тому, щоби правда виплила.

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Майдан відбувався як подія, під дією різних поштовхів, різних імпульсів, різних подій, але загальна драматургія тих, хто був оцими драматургами, що смикали за ниточки, що вели до рук, до голів тих людей, що впливали на події на Майдані, це практично неможливо встановити. Це був дуже такий великий комплекс, що жив не по тим законам, за якими живуть звичайні люди.

Хто гальмує розслідування справ Євромайдану?

— Таких зацікавлених людей дуже багато. Можна почати зі звичайних чиновників найнижчого рівні в міліції — до найвищих посадових осіб минулої держави, що пішла у небуття, і у яких, звичайно, є дуже багато симпатиків і бізнес-партнерів. Тобто до того часу, доки ці люди будуть стояти у важелів влади та судової системи, нічого не буде відбуватися.

І навіть та судова реформа, яка сьогодні пропонується в нашій державі, нічого не вирішить?

— Судова реформа була заявлена, але не відбувається, бо і у самих суддів немає ніякою зацікавленості в тому, щоби це відбулося, бо вони ж втратять усе, що вони наживали своїм непосильним трудом. В цьому проблема.

Чи є перспективи розкриття злочинів часів Євромайдану?

— Ми знаємо, що відбулося з Саакашвілі, і знаємо, що відбулося з Деканоідзе, з Сакварелідзе. Я впевнений, що політична сила, яку буде очолювати Саакашвілі, буде конкурувати з політичною силою Порошенка. І один з закликів, одне з гасел, яке буде фігурувати у Саакашвілі – це буде повне розкриття отих ситуацій, що відбувалися на Майдані, і притягнення до відповідальності тих людей, що мали до цього дотик.

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