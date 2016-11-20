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    Канада намерена возобновить диалог с РФ - Климпуш-Цинцадзе

    (обновлено: )6088217
    По словам вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Украины, Оттава желает возобновить диалог с Москвой, чтобы "напрямую доносить свою четкую позицию" по Украине.
    Иванна Климпуш-Цинцадзе. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Канада планирует восстановить диалог с Россией с целью сообщить Москве о недопустимости ее действий в Украине. Об этом "Укринформу" заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

    Владимир Воля
    Скриншот с Youtube
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    "По результатам моих встреч сложилось понимание, что Канада хочет привлечь Россию к общению, чтобы иметь возможность донести до Москвы свою четкую позицию в отношении двусторонних взаимоотношений, но также других вопросов, например, недопустимости нелегальной аннексии Крыма и агрессии против Украины", — сказала Климпуш-Цинцадзе, которая находится с визитом в Канаде.

    По ее словам, заявления Оттавы о желании возобновить прямой диалог с Москвой вызваны именно стремлением иметь собственный канал коммуникации.

    "У меня остается впечатление, что это привлечение все-таки больше направлено на то, чтобы иметь непосредственную возможность напрямую доносить свою четкую позицию", — добавила она.

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    Ранее министр иностранных дел Канады Стефан Дион призвал все страны продолжать сохранять в силе санкции против РФ, введенные из-за ситуации в Украине.

    Отношения России и Запада осложнились из-за ситуации в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ РФ ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.

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