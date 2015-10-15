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    Внешние партнеры очень недовольны коррупцией в Украине - эксперт

    (обновлено: )248
    По словам политолога Александра Кочеткова, внешнее партнеры категорически недовольны тем, что вынуждены поддерживать Украину, вкладывать деньги, а определенная часть этих денег из бюджета разворовывается.
    Взятка. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил о наличии очередного компромата на украинских чиновников.

    Игорь Мосийчук в зале Печерского райсуда
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украина преуспела в создании видимости борьбы с коррупцией ― эксперт

    Он утверждает, что располагает информацией о якобы участии представителей "политической верхушки" в отмывании похищенных из бюджета денег через оффшорные компании. 

    Глава комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев отметил, что экс-глава СБУ обратился в комитет с просьбой расследовать возможные злоупотребления в офшорах народным депутатом Игорем Кононенко.  

    Очередное заявление о том, что коррупция в стране продолжается, а в некоторых сферах даже выросла со времен Януковича – это уже никакая не сенсация, а часть нашей жизни, отметил в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, политтехнолог Александр Кочетков. 

    "Ничего антипрезидентского в происходящем нет. Это наши внешнее партнеры категорически недовольны тем, что в Украине очень нехорошая ситуация с экономикой, они вынуждены нас поддерживать, тратить своих деньги. А определенная часть этих денег из бюджета разворовывается. Это имеет отношение к президенту, к Кабинету министров, к областным администрациям", — прокомментировал Кочетков. 

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