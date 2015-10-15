Внешние партнеры очень недовольны коррупцией в Украине - эксперт

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил о наличии очередного компромата на украинских чиновников.

Он утверждает, что располагает информацией о якобы участии представителей "политической верхушки" в отмывании похищенных из бюджета денег через оффшорные компании.

Глава комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев отметил, что экс-глава СБУ обратился в комитет с просьбой расследовать возможные злоупотребления в офшорах народным депутатом Игорем Кононенко.

Очередное заявление о том, что коррупция в стране продолжается, а в некоторых сферах даже выросла со времен Януковича – это уже никакая не сенсация, а часть нашей жизни, отметил в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, политтехнолог Александр Кочетков.

"Ничего антипрезидентского в происходящем нет. Это наши внешнее партнеры категорически недовольны тем, что в Украине очень нехорошая ситуация с экономикой, они вынуждены нас поддерживать, тратить своих деньги. А определенная часть этих денег из бюджета разворовывается. Это имеет отношение к президенту, к Кабинету министров, к областным администрациям", — прокомментировал Кочетков.