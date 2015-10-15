Луганск сегодня: высокие цены, жесткая рука ЛНР и страх коррупции

Фото Артема Беребесова

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Жизнь в Луганске условно можно поделить на две части: светлую и темную части суток. Темная – это комендатский час и практически пустой город, в котором можно встретить разве что патрули народной милиции ЛНР и автомобили силовиков самопровозглашенной республики.

В светлую же город оживает и, как говорят местные жители, о войне здесь напоминают разве что пострадавшие от обстрелов здания, которых в центре Луганска немного – больше на окраинах.

Днем город практически не отличается от себя прежнего – "довоенного".

"Людей очень много, многие вернулись. Погововаривают, что не вернулись те, у кого куча денег, – рассказывает луганчанка Татьяна, работающая администратором одного из местных кафе. – Люди гуляют, множество машин – кстати, стало гораздо больше авто с российскими номерами, это да. Но все равно домой все стараются попасть до темна – боятся, что заберут за нарушение комендантского часа".

Купить можно все – были бы деньги

Сейчас в городе работают процентов 90% от "довоенного" количества магазинов. Характерная особенность – открыты не все торговые залы, а только часть, как в известной сети "Абсолют". Популярностью пользуются супермаркеты "Народный", открытые на базе бывших "АТБ".

Местная жительница Елена, в прошлом году окончившая ВУЗ, говорит, что с бытовой химией, косметикой, товарами для дома и подобными товарами проблем нет – были бы деньги.

"Есть все, купить можно что угодно. Главная проблема – очень дорого, – рассказывает девушка. – Работают "Ватсонс", "Реал" (магазин бытовой химии – ред.), торгуют коврами, мебелью, окнами… Если идти по Шелкового (улица в центре Луганска, где расположены торговые ряды – ред.) к Центральному рынку, такое впечатление, что ничего и не закрывалось".

По словам Елены, работают практически все крупные торговые центры: "Атлант", "Мега Стар Плаза", "Сити центр", "Центральный", "Россия", "ГУМ". Но, так же, как и в супермаркетах, здесь часто открыты нижние – 1,2, реже 3-ий – этажи, где сгруппировались торговые точки. Также открыт развлекательный центр и кинотеатр "Русь" – бывшая "Украина".

В то же время, в Луганске появляются небольшие магазинчики, торгующие исключительно российскими товарами: продавцы в них говорят, что везут продукцию из Подмосковья.

Большая разница

Отдельно местные жители упоминают рынки. На том же Центральном в выходные – не протолкнуться.

"Нужно прижимать сумку к себе, чтобы нормально пройти, а то толпа собъет с плеча – столько людей, – красочно обрисовывает ситуацию продавщица Евгения. – Больше всего людей и продавцов – на Центральном, открыты Таксопарк, Околица (относительно небольшие рынки в городе – ред.). А вот на Пархоменко (наряду с Центральным – крупнейший рынок Луганска – ред.) сейчас почти никого нет, когда идешь, тебе продавцы чуть за руки не хватает, чтобы ты у них что-то купил. Да и продавцов там, открытых модулей – несколько десятков. Торгуют, как обычно, одеждой".

Проблемой для луганчан остаются цены. 32-летний Роман, работающий электриком, признается, что до сих пор получает на электронную почту рассылки от гипермаркета "Метро", прекратившего работу в Луганске еще прошлым летом.

"Я как посмотрю на цены в Украине, так просто скулю – такая разница. Десяток яиц в Луганске, если переводить с рублей в гривны, стоит 28 гривен, в каталогах вижу – 13-15. Мясо здесь – 170, там – 90-100. Молоко – 16, там – 9-10. Но это еще не самое страшное. Хотел купить себе планшет (планшетный компьютер – ред.), посмотрел в Луганске – 3 тысячи гривен самый простенький. В Украине такой стоит около 1 200 гривен", – разочарован парень.

Роман рассказывает, что в городе работают спортзалы, салоны красоты, театры, сфера услуг… Вот только цирк, отмечает парень, еще не открыли.

Управление жесткой рукой

Исправно и в тех же зданиях, что и при украинской власти, в городе работают госучреждения. Работники здесь также, зачастую, – все те же. Аппарат горсовета, ЖЭКи, различные министерства самопровозглашенной республики – ЛНР продолжает процесс полноценного государственного строительства.

Открыты почты, но письмо в Украину отправить нельзя, зато можно заплатить за услуги ЖКХ.

Банков в Луганске – крайне мало. Действует Госбанк ЛНР, открытый, по сути, на месте "Ощадбанка". Для разнообразных финансовых операций населения запустили "Первый финансовый центр", где можно отправить-получить перевод, пополнить счет мобильного, интернет и т.д. Но, по словам местных, нужно быть готовым к высоким комиссиям.

"Нужно было отправить человеку в Украину, в Днепропетровскую область, 100 гривен, – говорит житель города Михаил. – В итоге, с меня взяли 303 рубля, то есть, по сути, 150 гривен. Пополнить телефон – похожая история".

Но возмущаться открыто луганчане не рискуют. Горожане делятся друг с другом рассказами о жестком стиле управления главы ЛНР Игоря Плотницкого.

"Каждую пятницу Плотницкий собирает министров, чиновников, и устраивает настоящий допрос с пристрастием, кто что сделал за неделю. Не дай Бог что-то не успели из его поручений! Железно все исполняется. Был случай: в одной школе не доделали, не вставили все окна. Так он сказал: затянете клеенкой и будете в этой школе жить. И понимают, что нужно срочно доделать, а то действительно будут жить", – сообщает источник, близкий к депутатскому корпусу ЛНР.

Страх коррупции и "выезды нотариусов"

Аналогичная ситуация – с коррупцией, даже на бытовом уровне. Взятки брать просто боятся, признаются местные жители.

"По всему городу расклеены телефоны: если у вас требуют взятку – обращайтесь, – продолжает источник. – Даже элементарный пример – в школах: если вам хоть намекнут, что нужно на что-то сдать даже рубль – сразу можно звонить, и этих людей "заберут". Куда и зачем – этого лучше и не знать".

В городе известна история: врач в одной из местных больниц взял с пациента деньги за лекарства, и доктора практически сразу уволили. Причем, не только его, но и всех в больнице, кто был хоть как-то причастен к этому. Добавляют, что Плотницкий лично интересовался этим делом, которым сейчас занимается прокуратура ЛНР.

В то же время, неоднозначной в Луганске остается ситуация с документами. Если раньше был распространен "пенсионный туризм", когда пожилые люди ехали на подконтрольную Украине территорию переоформлять пенсии, то теперь нередко проходят "выезды нотариусов". Местные жители отдают юристам паспорта, домовые книги и прочие документы, необходимые для оформления операций в Украине, а те решают нужны вопросы – разумеется, за определенную плату.

Но подобный бизнес остается опасным: луганчане рассказывают о пойманных юристах, у которых на блокпостах или таможне попросту изымали взятые у людей документы.

"Мы ехали в автобусе в Украину, нас проверяли на таможне, и у женщины нашли целый пакет паспортов, домовых книг… Это все изъяли и начали искать сообщников в автобусе: перетряхнули все сумки, весь багаж, обыскивали личные вещи… Обыск длился около восьми часов", – с ужасом в голосе вспоминает луганчанка Юлия.

Гарантий же многие "юридические челноки" дать не могут – люди доверяются им на свой страх и риск.

Можно решить вопрос – за наличные

Впрочем, за деньги по-прежнему можно решить многие "бюрократические" вопросы. Местные жители признаются, что "по знакомству" можно и получить украинский паспорт, и получить новый в случае потери или порчи.

"Люди все равно стремятся получить украинский паспорт, а не паспорт ЛНР, – говорит военный пенсионер Александр Дмитриевич. – Внуку исполнилось 16 лет в сентябре, мы договорились, и нам привезли паспорт Украины. Откуда? Тут недалеко", – смеется мужчина, предположительно, имея в виду Станицу Луганскую, находящуюся в 30 километрах от Луганска, под контролем ВСУ.

Цена вопроса, говорит пенсионер, – 2 тысячи гривен.

Интересная ситуация и с автомобильными номерами. При регистрации авто владельцу выдают номера ЛНР, но и украинских – не забирают: ездить можно как с теми, так и с другими.