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    Политика

    Наливайченко: Рада поддержала запрос о расследовании коррупции властей

    Тема:

    Отставка Наливайченко (105)

    (обновлено: )24310
    Депутаты единогласно поддержали решение о необходимости расследования изложенных фактов относительно офшоров представителей уже новой украинской власти, написал экс-глава СБУ Валентин Наливайченко на своей странице в Facebook.
    Валентин Наливайченко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Комитет Верховной Рады поддержал обращение экс-главы СБУ Валентин Наливайченко о необходимости расследования офшорных схем, в которых якобы участвуют представители новой власти Украины.

    Наливайченко об офшорах нардепа от БПП. Видео
    112 Украина/Youtube
    Наливайченко об офшорах зампреда фракции БПП

    "Депутаты единогласно поддержали решение о необходимости расследования изложенных мной фактов относительно офшоров представителей уже новой украинской власти", — написал Наливайченко на своей странице в Facebook.

    Ранее Наливайченко в ходе заседания антикоррупционного комитета Рады заявил, что заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко причастен к выводу миллионов долларов зарубеж через оффшорные компании.

    Напомним, суд отказался обязать генпрокуратуру Украины провести расследование по поводу предполагаемого вывода денег из бюджета через офшорную компанию Intraco Management Ltd, якобы имеющую отношение к президенту Украины Петру Порошенко и народному депутату Игорю Кононенко.

    По информации депутата Рады Сергея Лещенко, Австрия уже направила в ГПУ запрос о помощи в расследовании отмывания денег главой Администрации президента Борисом Ложкиным.

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