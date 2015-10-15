Наливайченко об офшорах зампреда фракции БПП

По словам Наливайченко, документы доказывают связь первого заместителя председателя фракции "Блока Петра Порошенко" с компанией Intraco management Ltd, "которая ежемесячно выводит из Украины от 100 до 300 тыс. долларов".

"Те материалы, которые обнародовали журналисты, а я направил как запрос в ФБР в Австрии, в Латвии, то есть по всем финансовым учреждениям, которые задействованы фактически международным картелем, и участником этого картеля есть, и не один этот политик во власти сейчас, фракции, в, кстати, БПП", — заявил Наливайченко в студии телеканала "112 Украина".

Он добавил, что международные партнеры готовы заморозить эти средства, арестовать и вернуть в Украину, но им для этого не хватает наличия уголовного производства в Украине, о чем 15 октября и пойдет речь на заседании комитета.

Читайте также: Наливайченко и чемоданы компромата из СБУ. Когда взорвется "бомба"?

"На самом деле не только эта офшорная схема, которая была опубликована, будет завтра (15 октября — ред.) предметом рассмотрения. Я предоставлю обязательно вместе со своими партнерами и коллегами дополнительные документы о других офшорные схемы, но в отношении этих лиц во власти и их приспешников", — пообещал он.