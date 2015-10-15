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    Наливайченко об офшорах зампреда фракции БПП

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    Отставка Наливайченко (105)

    (обновлено: )94760
    Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что в четверг примет участие в заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады, чтобы рассказать о связях нардепа от "Блока Петра Порошенко" Игоря Кононенко с офшорной компанией Intraco management Ltd.
    112 Украина/Youtube

    По словам Наливайченко, документы доказывают связь первого заместителя председателя фракции "Блока Петра Порошенко" с компанией Intraco management Ltd, "которая ежемесячно выводит из Украины от 100 до 300 тыс. долларов".

    Валентин Наливайченко
    УНИАН
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    "Те материалы, которые обнародовали журналисты, а я направил как запрос в ФБР в Австрии, в Латвии, то есть по всем финансовым учреждениям, которые задействованы фактически международным картелем, и участником этого картеля есть, и не один этот политик во власти сейчас, фракции, в, кстати, БПП", — заявил Наливайченко в студии телеканала "112 Украина".

    Он добавил, что международные партнеры готовы заморозить эти средства, арестовать и вернуть в Украину, но им для этого не хватает наличия уголовного производства в Украине, о чем 15 октября и пойдет речь на заседании комитета.

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    "На самом деле не только эта офшорная схема, которая была опубликована, будет завтра (15 октября — ред.) предметом рассмотрения. Я предоставлю обязательно вместе со своими партнерами и коллегами дополнительные документы о других офшорные схемы, но в отношении этих лиц во власти и их приспешников", — пообещал он.

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