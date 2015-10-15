Наливайченко обвинил лидера БПП в выводе денег через оффшоры

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко причастен к выводу миллионов долларов зарубеж через оффшорные компании.

Об этом Наливайченко заявил в ходе заседания антикоррупционного комитета Рады.

"Использование оффшорных счетов и компаний во время действия депутатского мандата, то есть в июле-мае этого года, использование олигархической группы, ее серверов и проводок для проведения и оформления всех похищенных денег сначала на острова, после этого в латвийские банки, после этого австрийские банки, и на этом и живет политическая коррупция с конкретными фамилиями в Украине… За время, пока мы с вами собирались, разоблачена следующая схема и я подчеркиваю, что она не последняя той же группы под руководством тех же людей. Разоблачена уже британскими журналистами", — заявил Наливайченко.

Кононенко на заседании совета опроверг свою причастность к оффшорной компании Intraco management Ltd.

"Официально заявляю, что я лично никакого отношения к компании под названием Intraco management Ltd не имею. Вторая позиция, по этой схеме: честно говоря, не готов комментировать, потому что первый раз увидел. Поэтому, если затем проанализирую, возможно, появятся какие-то комментарии. Единственное, что могу сказать, что те документы, которые были предоставлены, также и в этой схеме, я никакой связи с Украиной не вижу", — сказал Кононенко.

В июне Наливайченко заявил, что владельцам группы "БРСМ-Нефть" принадлежат офшорные фирмы "Меллиан Менеджмент Лтд" и "Бейрок Файненс Лимитед", зарегистрированные в африканском Белизе.