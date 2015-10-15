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    Наливайченко обвинил лидера БПП в выводе денег через оффшоры

    (обновлено: )81130
    Бывший глава СБУ на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады заявил, что Игорь Коноенко связан с компанией с компанией Intraco management Ltd, которая ежемесячно выводит из Украины от 100 до 300 тысяч долларов.
    Валентин Наливайченко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко причастен к выводу миллионов долларов зарубеж через оффшорные компании.

    Наливайченко об офшорах нардепа от БПП. Видео
    112 Украина/Youtube
    ВИДЕО. Наливайченко об офшорах зампреда фракции БПП

    Об этом Наливайченко заявил в ходе заседания антикоррупционного комитета Рады.

    "Использование оффшорных счетов и компаний во время действия депутатского мандата, то есть в июле-мае этого года, использование олигархической группы, ее серверов и проводок для проведения и оформления всех похищенных денег сначала на острова, после этого в латвийские банки, после этого австрийские банки, и на этом и живет политическая коррупция с конкретными фамилиями в Украине… За время, пока мы с вами собирались, разоблачена следующая схема и я подчеркиваю, что она не последняя той же группы под руководством тех же людей. Разоблачена уже британскими журналистами", — заявил Наливайченко.

    Кононенко на заседании совета опроверг свою причастность к оффшорной компании Intraco management Ltd.

    "Официально заявляю, что я лично никакого отношения к компании под названием Intraco management Ltd не имею. Вторая позиция, по этой схеме: честно говоря, не готов комментировать, потому что первый раз увидел. Поэтому, если затем проанализирую, возможно, появятся какие-то комментарии. Единственное, что могу сказать, что те документы, которые были предоставлены, также и в этой схеме, я никакой связи с Украиной не вижу", — сказал Кононенко.

    В июне Наливайченко заявил, что владельцам группы "БРСМ-Нефть" принадлежат офшорные фирмы "Меллиан Менеджмент Лтд" и "Бейрок Файненс Лимитед", зарегистрированные в африканском Белизе.

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