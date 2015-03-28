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    Порошенко попросил Юнкера поддержать инициативу о миротворцах в Донбассе

    Тема:

    Особый статус Донбасса (682)

    (обновлено: )14101
    Собеседники также коснулись вопроса дополнительных механизмов для увеличения макрофинансовой помощи и участия ЕС в международной конференции в поддержку Украины.
    Петр Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко попросил главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера поддержать инициативу Киева о направлении миротворцев в Донбасс, сообщает в субботу пресс-служба Порошенко.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Петр Порошенко также обратился к председателю Европейской Комиссии с просьбой поддержать рассмотрение в институтах ЕС возможности направления миротворческого контингента в Украину в рамках европейской политики безопасности и обороны", — сообщает пресс-служба по итогам телефонного разговора Порошенко с Юнкером.

    Собеседники также коснулись вопроса дополнительных механизмов для увеличения макрофинансовой помощи и участия ЕС в международной конференции в поддержку Украины.

    Порошенко и Жан-Клод Юнкер обсудили вопросы повестки дня саммита "Восточного партнерства" в Риге. Порошенко подчеркнул необходимость урегулирования вопроса присоединения Украины к соглашению о совместном авиационном пространстве и призвал Европейскую комиссию найти механизмы для компромисса с целью подписания данного соглашения на одном из ближайших саммитов при участии Украины и ЕС.

    Ранее Юнкер в телефонном разговоре с Порошенко сообщил о переносе своего визита в Киев, который планировался на 30 марта, из-за проблем со здоровьем.

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