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    Премьер "ДНР": украинские солдаты должны покинуть территорию Донбасса

    Тема:

    Как устанавливается перемирие на Востоке (276)

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    Силовики должны покинуть территорию Донбасса - только это условие может привести к миру с Киевом, заявил премьер-министр самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко.
    Александр Захарченко. Архивное фото
    RIA News Егор Еремов | Перейти в фотобанк

    ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Украинские силовики должны покинуть территорию Донбасса — только это условие может привести к миру с Киевом, заявил на митинге в честь освобождения региона от фашистских захватчиков премьер-министр самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко.

    "Сами они уйдут с этой земли — или мы, как котят, их выкинем", — сказал он под аплодисменты собравшихся.

    На митинг, который проходит в парке Ленинского комсомола в центре Донецка, собралось около полутора тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости.

    В рамках заседания трехсторонней контактной группы (Россия — Украина — ОБСЕ) по урегулированию украинского кризиса 5 сентября в Минске власти и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики достигли ряда договоренностей, прежде всего о прекращении огня на востоке Украины. Основные положения перемирия устанавливают прекращение боевых действий и обмен пленными. При этом противоборствующие стороны, в соответствии с подписанными соглашениями, остаются на позициях, которые занимали на момент объявления о прекращении огня.

    С середины апреля на востоке Украины проходит антитеррористическая операция. За время боевых действий, по данным СНБО, погибли более 860 военных, а около трех тысяч получили ранения. Согласно информации Минздрава, почти восемь тысяч человек обратились за медпомощью в Луганской и Донецкой областях. ООН утверждает, что число жертв конфликта в Украине составляет по меньшей мере три тысячи человек, около шести тысяч ранены.

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    Из-за ситуации на востоке Украины ежедневно фиксируются жертвы среди силовиков, мирных жителей и ополченцев "ДНР", "ЛНР", разрушена инфраструктура городов, Донецк и Луганск переживают гуманитарную катастрофу, не прекращается поток беженцев из региона, выросла безработица, очевидно ограничение финансовых средств. По данным ООН, свыше 415 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в результате боев. Произошел международный скандал из-за крушения Boeing в Донецкой области и возможного использования военными баллистических ракет.

    В пятницу, 5 сентября, в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины. Конфликтующим сторонам удалось договориться о прекращении огня. В 18.00 перемирие в Украине вступило в силу. В соответствии с документом, стороны остаются на позициях, которые занимали на момент прекращения огня.

    В субботу и воскресенье обе стороны заявляли о нарушениях режима прекращения огня.
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