Amnesty International: Киев должен расследовать преступления своих силовиков

Валентин Огиренко

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украинская власть должна срочно начать расследование военных преступлений на востоке страны и поставить под контроль добровольческие военные формирования. Об этом сказал генеральный секретарь правозащитной организации Amnesty International Салил Шетти на брифинге в Киеве.

Он отметил, что все больше находится доказательств и свидетельств преступлений против человечности, совершаемых обеими сторонами в конфликте на востоке Украины (напомним, что Amnesty International считает, что в украинский конфликт вовлечена также и Россия – соответствующие доказательства обещают представить во вторник уже в Москве).

По словам Шетти, во время встречи с премьер-министром Украины Арсением Яценюком обсуждались, в частности, вопросы нарушения прав человека со стороны украинских сил (речь шла об обстрелах мирного населения), а также о преступлениях, совершаемых бойцами добровольческого батальона "Айдар".

"Мы уже несколько месяцев собираем свидетельства о нарушениях гуманитарного права со стороны сил сепаратистов, а сегодня мы сказали премьер-министру (Арсению Яценюку – ред.), что у нас есть сообщения о нарушениях гуманитарного права украинскими силами, таких, как обстрелы мирного населения", — сказал Шетти, добавив, что украинское правительство должно расследовать эти факты, чтобы позднее "против них не было возбуждено уголовных дел о военных преступлениях".

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Генсек Amnesty International также отметил, что поведение добровольческих батальонов в зоне спецоперации и их неподконтрольность "становится большой проблемой". Так, по его словам, есть много свидетельств о нарушениях прав человека батальоном "Айдар" под Луганском (незаконные задержания и т.д.).

"Правительство должно это предотвращать", — заявил Шетти, добавив, что для этого власти должны взять под контроль добровольческие батальоны – не только "Айдар" выходит "за рамки", в результате чего страдает мирное население. Эту проблему правозащитники намерены обсудить и в ходе запланированной встречи с генеральным прокурором Украины.

Представители Amnesty International пояснили, что свидетельства нарушений со стороны "айдаровцев" собирались в течение последних недель на месте событий, при этом говорили как с жертвами преступлений и их родственниками, так и с командованием батальона и с представителями других украинских военных формирований. Правозащитники напомнили, что на "Айдар" уже жаловались в Киев сотрудники МВД и представители вооруженных сил Украины, находящиеся в зоне конфликта, так что — "это не секрет".

На основе собранных данных правозащитники подготовили и обнародовали доклад "Нарушения и военные преступления со стороны добровольческого батальона "Айдар" на севере Луганской области", в котором содержится информация о незаконных задержаниях, жестоком обращении, грабежах, вымогательствах и возможных казнях.

Шетти подчеркнул, что украинское командование должно очень серьезно отнестись к этим фактам. По его словам, если власть оставит безнаказанными нарушения законов войны со стороны украинских сил, то этим она "предаст надежды участников "евромайдана" на верховенство права, уважение к правам человека и реформирование силовых подразделений".

Кроме того, считают в организации, отсутствие справедливого наказания для нарушителей "не позволит новой власти завоевать доверие на востоке Украины".

Глава Amnesty International отметил, что "украинская власть должна открыть глаза на нарушения со стороны проукраинских добровольческих сил и провести оперативное, тщательное, непредвзятое и эффективное расследование всех утверждений о нарушениях, совершенных батальоном "Айдар". По его словам, Арсений Яценюк пообещал, что "поднимет вопрос".

С середины апреля на востоке Украины проходит "антитеррористическая операция" (АТО). Точные цифры потерь неизвестны. За время боевых действий, по данным СНБО, погибли более 860 военных, а около трех тысяч получили ранения. Согласно информации Минздрава, почти восемь тысяч человек обратились за медпомощью в Луганской и Донецкой областях. ООН утверждает, что число жертв конфликта в Украине составляет, по меньшей мере, три тысячи человек, около шести тысяч ранены.

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