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    Amnesty International: батальоны нарушают гуманитарное право в Донбассе

    Тема:

    Как устанавливается перемирие на Востоке (276)

    (обновлено: )323
    Генеральный секретарь Amnesty International Шетти заявил, что он поднял вопрос совершения военных преступлений участниками добровольческих батальонов во время встречи с премьером Яценюком.
    Украинский военнослужащий. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Международная правозащитная организация Amnesty International призывает украинское правительство расследовать случаи нарушений гуманитарного права участниками украинских батальонов в Донбассе, а также взять эти военные формирования под более жесткий контроль, сообщил генеральный секретарь организации Салил Шетти.

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    Associated Press Sergei Grits
    Amnesty International: в Донбассе совершаются военные преступления

    Всего на востоке действуют около полудюжины батальонов, которые финансируются из частных источников. Так, батальоны "Айдар", "Азов", "Донбасс", "Днепр-1" и "Днепр-2" финансирует олигарх и губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский. Его неоднократно обвиняли в спонсировании организации "Правый сектор". Также в Украине есть батальоны "Украина", "ДНД Метинвест", "Киев-1". В состав всех этих батальонов входят около четырех тысяч бойцов.

    Как отметил генеральный секретарь Amnesty International, он поднял вопрос совершения военных преступлений участниками добровольческих батальонов во время встречи с премьер-министром Украины Арсением Яценюком.

    "Мы сказали премьер-министру, что у нас есть сообщения о нарушениях гуманитарного права украинскими силам такие, как обстрелы мирного населения. В этой ситуации украинское правительство может расследовать все случаи подобных обвинений в обстрелах гражданского населения, чтобы против них не возбудили дел о военных преступлениях", — сказал Шетти.

    По его словам, правозащитная организация собрала десятки фактов нарушений гуманитарного права украинским добровольческим батальоном "Айдар". "У нас уже десятки случаев нарушения гуманитарного права батальоном "Айдар" под Луганском — огромное количество случаев незаконных задержаний и применение насилия", — отметил он.

    По мнению генерального секретаря Amnesty International, украинское правительство должно предотвратить повторение таких случаев в будущем. "Для этого командование должно очень четко контролировать эти добровольческие батальоны", — добавил Шетти. Он сообщил, что в понедельник после обеда будет встречаться с генеральным прокурором Украины Виталием Яремой, где также поднимет тему нарушений со стороны добровольческих батальонов на востоке. В пресс-релизе, распространенном организацией, говорится, что Amnesty International призывает власти Украины прекратить нарушения со стороны украинских добровольческих сил.

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