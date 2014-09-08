Amnesty International: батальоны нарушают гуманитарное право в Донбассе

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Международная правозащитная организация Amnesty International призывает украинское правительство расследовать случаи нарушений гуманитарного права участниками украинских батальонов в Донбассе, а также взять эти военные формирования под более жесткий контроль, сообщил генеральный секретарь организации Салил Шетти.

Всего на востоке действуют около полудюжины батальонов, которые финансируются из частных источников. Так, батальоны "Айдар", "Азов", "Донбасс", "Днепр-1" и "Днепр-2" финансирует олигарх и губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский. Его неоднократно обвиняли в спонсировании организации "Правый сектор". Также в Украине есть батальоны "Украина", "ДНД Метинвест", "Киев-1". В состав всех этих батальонов входят около четырех тысяч бойцов.

Как отметил генеральный секретарь Amnesty International, он поднял вопрос совершения военных преступлений участниками добровольческих батальонов во время встречи с премьер-министром Украины Арсением Яценюком.

"Мы сказали премьер-министру, что у нас есть сообщения о нарушениях гуманитарного права украинскими силам такие, как обстрелы мирного населения. В этой ситуации украинское правительство может расследовать все случаи подобных обвинений в обстрелах гражданского населения, чтобы против них не возбудили дел о военных преступлениях", — сказал Шетти.

По его словам, правозащитная организация собрала десятки фактов нарушений гуманитарного права украинским добровольческим батальоном "Айдар". "У нас уже десятки случаев нарушения гуманитарного права батальоном "Айдар" под Луганском — огромное количество случаев незаконных задержаний и применение насилия", — отметил он.

По мнению генерального секретаря Amnesty International, украинское правительство должно предотвратить повторение таких случаев в будущем. "Для этого командование должно очень четко контролировать эти добровольческие батальоны", — добавил Шетти. Он сообщил, что в понедельник после обеда будет встречаться с генеральным прокурором Украины Виталием Яремой, где также поднимет тему нарушений со стороны добровольческих батальонов на востоке. В пресс-релизе, распространенном организацией, говорится, что Amnesty International призывает власти Украины прекратить нарушения со стороны украинских добровольческих сил.