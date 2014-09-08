Яценюк просит генсека Amnesty International помочь освободить Савченко

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе встречи с главой Amnesty International Салилом Шетти попросил его о содействии в освобождении украинской летчицы Надежды Савченко, которой в РФ предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве журналистов ВГТРК, а также режиссера Олега Сенцова, арестованного в России по подозрению в подготовке терактов.

Шетти находится в Украине в рамках расследования нарушений в области прав человека.

"Арсений Яценюк обратился к Салилу Шетти относительно содействия в освобождении незаконно похищенных с территории Украины Олега Сенцова и Надежды Савченко, которые продолжают удерживаться российской властью", — сообщается в понедельник на сайте украинского правительства.

Согласно сообщению, Яценюк и Шетти уделили ключевое внимание вопросам ответственности за нарушение прав человека в Донбассе. Премьер подтвердил принципиальную позицию относительно равенства перед законом всех виновных в совершении преступлений.

Как заявила ранее базирующаяся в Лондоне международная правозащитная организация, "все стороны в этом конфликте продемонстрировали неуважение к жизням мирных граждан и явное нарушение международных обязательств".

По заявлению следствия, Савченко якобы выполняла функции корректировщика огня при обстреле журналистов ВГТРК в Украине, которые впоследствии скончались. Ей предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве журналистов. По данным СК РФ, задержали Савченко в России, куда она въехала под видом беженки.

Корреспондент "Вестей" Игорь Корнелюк и видеоинженер ВГТРК Антон Волошин 17 июня были убиты в результате минометного обстрела района поселков Металлист и Мирное под Луганском на востоке Украины.

ФСБ РФ ранее объявила о задержании членов "Правого сектора", якобы готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе. Среди задержанных был и Сенцов. Как отмечалось, они дают признательные показания, но Сенцов не признает себя виновным, утверждая, что не был членом "Правого сектора", а все доказательства против него — показания других задержанных. Сенцов содержится под стражей, срок ареста установлен до 11 октября.