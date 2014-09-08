ЦИК зарегистрировал еще 16 кандидатов на выборы в Раду

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 16 кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередные выборы, назначенные на 26 октября; все кандидаты баллотируются в одномандатных избирательных округах как самовыдвиженцы, сообщает в понедельник секретариат комиссии.

"ЦИК зарегистрировала еще 16 кандидатов в народные депутаты Украины и предоставила разрешение 7 общественным организациям иметь официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года", — говорится в сообщении.

Таким образом, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 41 кандидата в народные депутаты Украины и предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей 19 общественным организациям.

Президент Украины Петр Порошенко 27 августа подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады седьмого созыва и назначении на 26 октября внеочередных выборов из-за того, что в действующей Раде нет коалиции.