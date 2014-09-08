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    ЦИК зарегистрировал еще 16 кандидатов на выборы в Раду

    Тема:

    Выборы в парламент 2014 (653)

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    Таким образом, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 41 кандидата в народные депутаты Украины и предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей 19 общественным организациям.
    Центральная избирательная комиссия
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 16 кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередные выборы, назначенные на 26 октября; все кандидаты баллотируются в одномандатных избирательных округах как самовыдвиженцы, сообщает в понедельник секретариат комиссии.

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    "ЦИК зарегистрировала еще 16 кандидатов в народные депутаты Украины и предоставила разрешение 7 общественным организациям иметь официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года", — говорится в сообщении.

    Таким образом, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 41 кандидата в народные депутаты Украины и предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей 19 общественным организациям.

    Президент Украины Петр Порошенко 27 августа подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады седьмого созыва и назначении на 26 октября внеочередных выборов из-за того, что в действующей Раде нет коалиции.

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