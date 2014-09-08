Закон о военном положении могут подкорректировать под выборы – эксперт

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Председатель Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута выступает за введение военного положения и отмену внеочередных выборов в Верховную Раду. По его мнению, проведение парламентских выборов может резко ухудшить ситуацию в стране, потому что в обществе превалируют радикальные тенденции. Возможность введения военного положения в Украине в случае провала перемирия на Донбассе допускает, в частности, и премьер-министр Арсений Яценюк.

Возможно ли проведение досрочных парламентских выборов в случае введения военного положения — радиостанция Голос Столицы узнала у председателя правления Комитета избирателей Украины Александра Черненко.

В случае введения военного положения мы можем окончательно говорить о том, что парламентских выборов не будет? Что предусматривает закон?

− Закон Украины о чрезвычайном положении так и говорит, что во время чрезвычайного военного положения выборы не проводятся. Но надо понимать, что здесь сегодня идет дискуссия − если вводить военное положение на территории двух областей, означает ли это, что выборы не проводятся по всей Украине или только в этих двух областях. Если буквально читать закон, то из него следует, что выборы не проводятся вообще по всей Украине. Но существуют такие мнения, что вместе с введением военного положения можно подкорректировать закон. С тем, чтобы только на тех территориях, где он введен, выборы не проводились. Поэтому однозначного мнения среди юристов сегодня нет. Но превалирует такое мнение, что даже если на определенной территории военное положение вводится, то это означает, что выборы не проводятся.

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По корректировке закона. Для внесения изменений в украинское законодательство именно в этом вопросе нужно просто большинство голосов или 300 голосов?



− Там вопрос еще в Конституции, но в Конституции так записано, что во время военного положения выборы не назначаются. Поэтому есть такая ловушка, что у нас выборы были назначены до введения военного положения. Поэтому здесь можно Конституцию не трогать, но подкорректировать законы, а там нужно большинство − 226 голосов.

Если все так просто, почему до сих пор депутаты этого не сделали?

− Потому что здесь вопрос в том, что большинство депутатов сегодня не хочет выборов. И сегодня те, кто заявляют о чрезвычайном положении, они хотят не военного положения, они не хотят выборов. Президент так и не назначает военное положение так долго, потому что понимает, что тогда выборы можно и не провести. И я думаю, если будет введено военное положение, то депутаты вряд ли будут менять закон, потому что им прекрасно в Верховной Раде и без выборов живется.