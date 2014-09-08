Яценюк возглавит список Блока Порошенко на выборах в Раду - СМИ

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк возглавит список партии "Блок Петра Порошенко" (БПП) на внеочередных выборах в Верховную Раду, сообщает в понедельник портал LB.ua со ссылкой на источник в партии.

На съезде партии президента Украины Петра Порошенко "Солидарность" 27 августа было принято решение переименовать ее в "Блок Петра Порошенко", возглавил политическую силу Юрий Луценко. Новоизбранный глава партии выразил надежду, что во время парламентской избирательной кампании произойдет объединение с партиями "УДАР" Виталия Кличко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Фронтом перемен", которую возглавлял Арсений Яценюк.

"Яценюк возглавит список партии Порошенко. В первую пятерку избирательного списка также войдут мэр Киева Виталий Кличко, лидер партии БПП Юрий Луценко, спикер Верховной Рады Александр Турчинов и советник Порошенко Ольга Богомолец", — сообщает LB.ua.

Ранее сообщалось, что Яценюк и Турчинов покинули партию "Батькивщина" из-за разногласий с ее лидером Юлией Тимошенко.

Порошенко в конце августа досрочно прекратил полномочия Верховной Рады, выборы нового парламента состоятся 26 октября.