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    Яценюк возглавит список Блока Порошенко на выборах в Раду - СМИ

    Тема:

    Выборы в парламент 2014 (653)

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    Источник в партии заявил, что в первую пятерку избирательного списка также войдут мэр Киева Виталий Кличко, лидер партии БПП Юрий Луценко, спикер Верховной Рады Александр Турчинов и советник Порошенко Ольга Богомолец.
    Арсений Яценюк
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк возглавит список партии "Блок Петра Порошенко" (БПП) на внеочередных выборах в Верховную Раду, сообщает в понедельник портал LB.ua со ссылкой на источник в партии.

    Съезд ВО Солидарность.
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    На съезде партии президента Украины Петра Порошенко "Солидарность" 27 августа было принято решение переименовать ее в "Блок Петра Порошенко", возглавил политическую силу Юрий Луценко. Новоизбранный глава партии выразил надежду, что во время парламентской избирательной кампании произойдет объединение с партиями "УДАР" Виталия Кличко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Фронтом перемен", которую возглавлял Арсений Яценюк.

    "Яценюк возглавит список партии Порошенко. В первую пятерку избирательного списка также войдут мэр Киева Виталий Кличко, лидер партии БПП Юрий Луценко, спикер Верховной Рады Александр Турчинов и советник Порошенко Ольга Богомолец", — сообщает LB.ua.

    Ранее сообщалось, что Яценюк и Турчинов покинули партию "Батькивщина" из-за разногласий с ее лидером Юлией Тимошенко.

    Порошенко в конце августа досрочно прекратил полномочия Верховной Рады, выборы нового парламента состоятся 26 октября.

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