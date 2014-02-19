СМИ: управление СБУ взяли штурмом во Львове

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Радикалы во Львове взяли штурмом областное управление службы безопасности Украины, сообщает агентство УНН.



Участники акции вынесли из помещения некоторые кресла и столы, чтобы построить баррикады поперек улицы Витовского. В помещении почти не было работников. По сообщению агентства, радикалы разожгли костер перед управлением СБУ, вынесли оттуда портрет президента страны Виктора Януковича и сожгли его.



Во время захвата во дворе управления было разбито несколько машин, еще одну машину подожгли.



В ночь на среду около 150 человек напали на здание прокуратуры Львовской области. Также захвачено областное управление милиции.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.