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    Политика

    СМИ: управление СБУ взяли штурмом во Львове

    Тема:

    Протесты и беспорядки в регионах Украины (364)

    (обновлено: )8
    Радикалы во Львове взяли штурмом областное управление службы безопасности Украины. Во время захвата во дворе управления было разбито несколько машин, еще одну машину подожгли.

    КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Радикалы во Львове взяли штурмом областное управление службы безопасности Украины, сообщает агентство УНН.

    Участники акции вынесли из помещения некоторые кресла и столы, чтобы построить баррикады поперек улицы Витовского. В помещении почти не было работников. По сообщению агентства, радикалы разожгли костер перед управлением СБУ, вынесли оттуда портрет президента страны Виктора Януковича и сожгли его.

    Во время захвата во дворе управления было разбито несколько машин, еще одну машину подожгли.

    В ночь на среду около 150 человек напали на здание прокуратуры Львовской области. Также захвачено областное управление милиции.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

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