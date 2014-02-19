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    Воинская часть ВВ МВД горит во Львове, есть пострадавшие

    Тема:

    Протесты и беспорядки в регионах Украины (364)

    (обновлено: )98
    Личный состав своими силами пытается тушить пожар. При этом ведомство опровергло информацию о захвате арсенала оружия воинской части.
    Ситуация в Украине
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Около 2 тысяч радикалов напали на воинскую часть внутренних войск МВД во Львове и подожгли ее, в ходе штурма получили ранения 30 военнослужащих, сообщает сайт внутренних войск МВД Украины.

    "Восемнадцатого февраля около 2 тысяч человек совершили нападение на воинскую часть внутренних войск 4114 во Львове. В результате противоправных действий госпитализированы пятеро военнослужащих внутренних войск. 30 военнослужащих получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что в сторону военнослужащих внутренних войск, радикально настроенные люди бросают "коктейли Молотова", брусчатку и камни.

    Для блокирования выезда из воинской части радикалы соорудили баррикады из подожженных автомобильных шин. Горит два контрольно-пропускных пункта части.

    Сейчас личный состав своими силами пытается тушить пожар. При этом ведомство опровергло информацию о захвате арсенала оружия воинской части.

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