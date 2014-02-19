Воинская часть ВВ МВД горит во Львове, есть пострадавшие

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Около 2 тысяч радикалов напали на воинскую часть внутренних войск МВД во Львове и подожгли ее, в ходе штурма получили ранения 30 военнослужащих, сообщает сайт внутренних войск МВД Украины.

"Восемнадцатого февраля около 2 тысяч человек совершили нападение на воинскую часть внутренних войск 4114 во Львове. В результате противоправных действий госпитализированы пятеро военнослужащих внутренних войск. 30 военнослужащих получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сторону военнослужащих внутренних войск, радикально настроенные люди бросают "коктейли Молотова", брусчатку и камни.

Для блокирования выезда из воинской части радикалы соорудили баррикады из подожженных автомобильных шин. Горит два контрольно-пропускных пункта части.

Сейчас личный состав своими силами пытается тушить пожар. При этом ведомство опровергло информацию о захвате арсенала оружия воинской части.