Силовики, участвующие в спецоперации на востоке страны, не штурмуют помещение городского совета Краматорска, опасаясь жертв среди мирного населения, сообщил журналистам и.о.главы администрации президента Украины Сергей Пашинский.
Ополченцы в Славянске ждут решающего штурма вечером, к ним на помощь отправляются сторонники федерализации из других городов Донбасса, сообщил РИА Новости комиссар общественно-патриотического движения "Восточный фронт" Николай Солнцев.
На въездах в город с внешней стороны стоят баррикады донецких активистов самообороны, а с внутренней - блокпосты выставили вооруженные люди, которые, по словам активистов, являются членами "Правого сектора".
Народное ополчение Славянска оставило несколько блокпостов со стороны северных въездов, вместо них сейчас строят баррикады ближе к центру города, сообщил РИА Новости лидер местного отделения КПУ Анатолий Хмелевой.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.