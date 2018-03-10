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    Штурм (ключевое слово)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Ситуация в Луганске
    В Луганском управлении Госпогранслужбы ждут штурма с минуты на минуту
    16:59 03.06.2014
    854Спецоперация на востоке Украины
    Госпогранслужба Украины сообщает, что к месту дислокации Луганского пограничного отряда снова стягивается огромное количество вооруженных лиц, в том числе казаки, "они вооружены тяжелым оружием".
    Штурм погранчасти бойцами армии ЛНР 2 июня
    Штурм погранчасти бойцами армии "ЛНР" 2 июня 
    11:09 03.06.2014
    1957Боестолкновения в Луганской области
    В понедельник ополченцы атаковали управление Луганской погранслужбы. Погранслужба сообщала о восьми раненых пограничниках, пяти погибших и восьми раненых ополченцах.
    Бой под Славянском 3 июня
    Армия штурмует Славянск 
    09:40 03.06.2014
    939Восстановление Славянска
    Армия штурмует Славянск, колонна военной техники пытается прорваться в центр города, чтобы взять его под контроль, сообщили РИА Новости во вторник в штабе ополчения.
    Ситуация в Славянске
    Армия штурмует Славянск, заявили в штабе ополчения
    09:16 03.06.2014
    861Восстановление Славянска
    Армия штурмует Славянск, колонна военной техники пытается прорваться в центр города, чтобы взять его под контроль, сообщили РИА Новости во вторник в штабе ополчения.
    Пограничная служба
    Неизвестные пытаются проникнуть в погранслужбу в Луганской области
    22:38 30.05.2014
    28Спецоперация на востоке Украины
    Неизвестные пытаются проникнуть в отдел пограничной службы "Дьяково" Луганского отряда, силовики направили в помощь пограничникам авиацию, заявляет государственная пограничная служба Украины.
    Ситуация на востоке Украины
    Ополченцы готовятся к штурму воинской части на окраине Луганска
    21:38 28.05.2014
    26Спецоперация на востоке Украины
    Луганские ополченцы готовятся к штурму воинской части внутренних войск на окраине города, передает корреспондент РИА Новости.
    Ситуация в аэропорту Донецка
    "ДНР": загорелся один из терминалов аэропорта, который бомбят силовики
    16:57 26.05.2014
    43Спецоперация на востоке Украины
    Один из терминалов аэропорта Донецка загорелся после бомбежки силовиков, сообщается в микроблоге представителей самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в Twitter.
    Внеочередные выборы президента Украины
    Избирательный участок в Николаеве штурмуют 20 человек - СМИ
    23:46 25.05.2014
    23Выборы в Украине - 2014
    Избирательный участок в городе Николаеве штурмуют 20 человек, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Всемирного конгресса украинцев.
    Ситуация в Луганске
    Милиция "ЛНР" ожидает штурма Луганска силовиками
    15:24 21.05.2014
    124Спецоперация на востоке Украины
    В самопровозглашенной "Луганской народной республике" не исключают начала в среду штурма Луганска со стороны подчиненных Киеву силовых подразделений.
    Горсовет Мариуполя
    Ополченец: один человек ранен в результате штурма горсовета Мариуполя
    15:57 08.05.2014
    28Кровь на улицах Мариуполя
    Один человек был ранен в четверг в результате штурма здания городского совета Мариуполя Донецкой области Украины, сообщил РИА Новости представитель местного ополчения.
    Ситуация в Славянске
    Ополчение Славянска всю ночь готовилось к обороне, но штурм не начался
    09:38 07.05.2014
    26Восстановление Славянска
    Ополчение Славянска всю прошедшую ночь готовилось к обороне города. Слухи о том, что украинские войска с минуты на минуту начнут штурм, распространялись всю ночь.
    Ситуация в Луганске
    Активисты пытаются взять под контроль горуправление МВД в Луганске
    13:03 05.05.2014
    10Спецоперация на востоке Украины
    Сторонники федерализации, контролирующие в Луганске часть административных зданий, пытаются взять под контроль городское управление МВД, сообщает ГУМВД Украины по Луганской области.
    Сергей Пашинский
    Cиловики не штурмуют горсовет Краматорска, опасаясь жертв
    19:57 03.05.2014
    18Спецоперация на востоке Украины
    Силовики, участвующие в спецоперации на востоке страны, не штурмуют помещение городского совета Краматорска, опасаясь жертв среди мирного населения, сообщил журналистам и.о.главы администрации президента Украины Сергей Пашинский.
    Ситуация в Луганске
    МВД опровергло информацию о грядущем штурме Луганска
    15:21 03.05.2014
    17
    Штурма Луганска с применением танков и артиллерии, о котором сообщалось ранее, не ожидается, сообщила пресс-служба областного ГУМВД.
    Украинские военные начали штурм города Славянска
    Ополченцы Славянска: участившаяся стрельба связана с "Правым сектором"
    21:27 02.05.2014
    39Восстановление Славянска
    Силы самообороны Славянска связывают активизировавшуюся за последние полчаса стрельбу с действиями проникших в город боевиков правого сектора, заявил РИА Новости представитель ополченцев.
    Украинские военные начали штурм города Славянска
    Ополченцы в Славянске ожидают решающего штурма вечером
    13:07 02.05.2014
    15Восстановление Славянска
    Ополченцы в Славянске ждут решающего штурма вечером, к ним на помощь отправляются сторонники федерализации из других городов Донбасса, сообщил РИА Новости комиссар общественно-патриотического движения "Восточный фронт" Николай Солнцев.
    Украинские военнные начали штурм города Славянска
    Силовики штурмуют Славянск: есть первые жертвы
    11:37 02.05.2014
    175Восстановление Славянска
    Силовые ведомства Украины начали в пятницу утром активную фазу спецоперации против сторонников федерализации на юго-востоке страны с применением авиации и бронетехники.
    Украинские военные начали штурм города Славянска
    Славянск блокирован блокпостами и баррикадами
    10:49 02.05.2014
    17Восстановление Славянска
    На въездах в город с внешней стороны стоят баррикады донецких активистов самообороны, а с внутренней - блокпосты выставили вооруженные люди, которые, по словам активистов, являются членами "Правого сектора".
    Украинские военнные начали штурм города Славянска
    Ополченцы Славянска оставили несколько блокпостов и строят баррикады
    10:33 02.05.2014
    40Восстановление Славянска
    Народное ополчение Славянска оставило несколько блокпостов со стороны северных въездов, вместо них сейчас строят баррикады ближе к центру города, сообщил РИА Новости лидер местного отделения КПУ Анатолий Хмелевой.
    Сторонники федерализации захватили прокуратуру Донецкой области
    Штурм прокуратуры Донецкой области 
    19:23 01.05.2014
    58Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    Столкновения между сторонниками федерализации и силовиками произошли 1 мая у здания прокуратуры Донецкой области.
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    19:15 09.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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