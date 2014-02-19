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    СМИ: радикалы захватили здание областной милиции во Львове

    Тема:

    Столкновения на Майдане и в правительственном квартале (416)

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    Радикально настроенные сторонники оппозиции в Украине взяли штурмом здание областной милиции во Львове. Они перекрывают проезд по близлежащим улицам.
    Радикал. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Радикально настроенные сторонники оппозиции в Украине взяли штурмом здание областной милиции во Львове, передает в среду агентство УНН.

    "Во Львове манифестанты захватили здание областной милиции", - говорится в сообщении агентства.

    Кроме того, сообщается, что радикалы перекрывают проезд по близлежащим улицам.

    Ранее сообщалось, что когда в Киеве во вторник возобновились беспорядки, радикалы захватили помещение львовской областной администрации и областной прокуратуры. Кроме того, около 2 тысяч человек напали на воинскую часть внутренних войск МВД во Львове и подожгли ее, в ходе штурма получили ранения 30 военнослужащих.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров. По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли.

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