СМИ: радикалы захватили здание областной милиции во Львове

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Радикально настроенные сторонники оппозиции в Украине взяли штурмом здание областной милиции во Львове, передает в среду агентство УНН.



"Во Львове манифестанты захватили здание областной милиции", - говорится в сообщении агентства.



Кроме того, сообщается, что радикалы перекрывают проезд по близлежащим улицам.



Ранее сообщалось, что когда в Киеве во вторник возобновились беспорядки, радикалы захватили помещение львовской областной администрации и областной прокуратуры. Кроме того, около 2 тысяч человек напали на воинскую часть внутренних войск МВД во Львове и подожгли ее, в ходе штурма получили ранения 30 военнослужащих.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров. По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли.