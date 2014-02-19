Во Львове митингующие захватили здание областной прокуратуры

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Радикально настроенные сторонники оппозиции взяли штурмом помещение областной прокуратуры во Львове, передает в среду агентство УНН.

Ранее сообщалось, что во вторник, когда в Киеве возобновились беспорядки, радикалы захватили помещение львовской областной администрации и штурмовали региональное управление милиции. Кроме того, около 2 тысяч человек напали на воинскую часть внутренних войск МВД во Львове и подожгли ее, в ходе штурма получили ранения 30 военнослужащих.

Перед зданием разожгли костры. "Вероятно, сжигают документы, которые были вынесены из здания", - сообщает агентство.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров.

По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли.