наверх
10.03.201802:10
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Политика

    Во Львове митингующие захватили здание областной прокуратуры

    Тема:

    Протесты и беспорядки в регионах Украины (364)

    (обновлено: )10
    Также захвачено помещение Львовской областной администрации и штурмовали региональное управление милиции. Кроме того, около 2 тысяч человек напали на воинскую часть внутренних войск МВД.
    Ситуация в Украине
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Радикально настроенные сторонники оппозиции взяли штурмом помещение областной прокуратуры во Львове, передает в среду агентство УНН.

    Ранее сообщалось, что во вторник, когда в Киеве возобновились беспорядки, радикалы захватили помещение львовской областной администрации и штурмовали региональное управление милиции. Кроме того, около 2 тысяч человек напали на воинскую часть внутренних войск МВД во Львове и подожгли ее, в ходе штурма получили ранения 30 военнослужащих.

    Перед зданием разожгли костры. "Вероятно, сжигают документы, которые были вынесены из здания", - сообщает агентство.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров.

    По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине